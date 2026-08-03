Quini 6: los resultados del sorteo de este domingo 2 de agosto

Este domingo 2 de agosto se realizó el sorteo 3396 del Quini 6 de la Lotería de Santa Fe. Conocé los números ganadores y controlá tu cartón.

El pozo de $6.015.882.600 quedó vacante, aunque hubo 6 ganadores con cinco aciertos , ganando cada uno $9.319.728 .

El pozo acumulado de $3.301.770.402 quedó vacante, pero hubo 27 ganadores con cinco aciertos , ganando cada uno $2.071.050 .

El pozo de $1.124.700.206 quedó vacante.

Hubo 22 ganadores con cinco aciertos, ganando cada uno $22.785.020,18 .

00 - 01 - 02 - 03 - 12 - 13 - 18 - 19 - 20 - 23 - 25 - 29 - 31 - 43 - 44 - 45

El sorteo tuvo 869 ganadores, que recibirán $230.149,60 .

El sorteo N°3397 se realizará el próximo domingo 9 de agosto a las 21.15 , con un pozo acumulado de $12.200.000.000 .

El apostador debe elegir seis números del 00 al 45 en una agencia oficial, participando con ellos en los sorteos Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.

Fuente: TN