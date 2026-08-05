Qué se sabe de la salud de la novia de Facundo Moyano tras recibir el alta médica

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Candela Arizaga, novia de Facundo Moyano, fue dada de alta esta tarde del Hospital Pirovano.

La joven había sido internada tras ser llevada a ese centro de salud en la madrugada del martes luego de ser vista corriendo semidesnuda por la Avenida Libertador en un episodio que investiga la Justicia.

Tras dos llamados al 911, se realizó un operativo policial que finalizó con la aprehención de Facundo Moyano, quien permanece detenido en la Alcaidía comunal número 4.

La Justicia busca esclarecer la cirscunstancia en la que ocurrió el hecho, por lo que este martes se realizó un allanamiento en el departamento del dirigente.

La palabra del abogado de Candela

El abogado Diego Storto manifestó que "Candela estaba descansando, estaba muy sonámbula, pero está bien" y que la joven no presentaba "ninguna lesión grave".

Por su parte, consideró que cuando la joven esté en condiciones ampliará su declaración testimonial.



