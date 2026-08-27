Problemas que agrava el Gobierno

Los ciudadanos esperan de los gobiernos que resuelvan, remuevan o los ayuden a solucionar las dificultades que los afectan. Sin embargo, muchas veces los gobernantes identifican los problemas, pero los agravan al no asumir que parte de la responsabilidad es suya. Por acción o por omisión .

El lunes pasado, en la primera reunión de Gabinete que Javier Milei presidió en los últimos 45 días, puso como tema central la creciente y muy instalada problemática del endeudamiento de los argentinos y la consecuente mora en el pago de esas deudas. “Está obsesionado por sacar el tema del centro de la agenda pública y, sobre todo, la responsabilidad que se le adjudica a su gestión en la cuestión” , dijeron fuentes oficiales tras el encuentro.

La exposición tuvo por objetivo primordial bajarle línea a sus ministros para que se conviertan en los soldados de la batalla por el relato en este tema con argumentos basados en cuestiones que entiende que exculpan a su administración de esa problemática, que ya desde hace más de un mes se ha instalado al tope de los temas en la agenda pública .

A falta de resultados concretos de las políticas oficiales que mejoren la percepción de la realidad de la mayoría de los argentinos, la comunicación está siendo objeto de profunda revisión y cuestionamientos dentro y fuera del Gobierno . Sin embargo, los cambios realizados tras la tardía renuncia del investigado por la Justicia Manuel Adorni , lejos están de obtener logros. Problemas que agrava la propia gestión.

Los tropiezos de Adrián Ravier , el economista puesto a vocero presidencial, en cada una de sus apariciones se han convertido en un clásico que suele obligar a aclaraciones ulteriores. Como el martes pasado, cuando admitió y luego negó que el (ex)supergurú Santiago Caputo había perdido el control de la comunicación digital a manos del aspirante a cineasta Santiago Oría , quien ostenta el pomposo cargo de director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación.

De todas maneras, los hechos posteriores parecieron demostrar que su anuncio no era falso ni una expresión de deseos sino, probablemente, solo un anticipo inoportuno o no autorizado. Una gaffe del propio Oria, que reveló pocas horas después el uso de bots para potenciar mensajes contra opositores , pareció confirmar el nuevo recorte (y van..) de áreas de influencia del asesor sin cargo oficial, que quedan a cargo de los protegidos de Karina Milei . Delicias de la interna mileísta.

En su intento de ordenar la comunicación y negar responsabilidades de su administración en el endeudamiento, Milei obturó el lunes toda posibilidad de admitir efectos negativos sobre la economía individual de las subas abruptas de tasas impulsadas por su administración el año pasado, el techo impuesto a la recomposición de los salarios frente a la inflación o la caída del poder adquisitivo por el impacto de los aumentos de tarifas por encima de la evolución de los ingresos. No fue la mano del mercado, pero el discurso presidencial está blindado a cualquier cuestionamiento de los propios. Ni hablar de los ajenos.

El Presidente, según voceros oficiales, optó en la reunión de Gabinete por hacer foco en lo que él considera dos causantes nucleares del endeudamiento impago, que entiende están desvinculadas de sus políticas. Señaló a las billeteras digitales periféricas y a las apuestas online , especialmente entre los más jóvenes y de los sectores de menores ingresos, como causales a las que culpar. Retroceder nunca, admitir jamás.

Sin embargo, al identificar esos dos motivos, el Presidente expuso una singular disociación con medidas, proyectos y omisiones de su gestión . En el caso del juego, no advirtió conexiones con decisiones de la gestión libertaria en la materia.

Lo mismo hizo respecto de las deudas contraídas a través de billeteras virtuales o entidades no bancarias, a pesar de que el desregulacionismo absoluto ha permitido la publicidad engañosa y la aplicación de tasas usurarias por parte de esos prestamistas, capaces de cazar desprevenidos, desinformados o no instruidos y dejarlos heridos de muerte.

La oposición y algunos aliados no piensan lo mismo y por eso 133 diputados (cuatro más que el mínimo requerido para lograr quórum para sesionar) plantearon anteayer su decisión de tratar iniciativas para que el Estado adopte medidas destinadas a paliar la situación de los endeudados en mora , que ya suman casi seis millones de personas, y a evitar tasas abusivas y publicidades engañosas que induzcan a tomar créditos impagables. El Congreso amenaza con nuevas complicaciones para el Gobierno, después del buen día que tuvo con la aprobación de la nueva carta orgánica del Banco Central y del blanqueo bis, bautizado ley de inocencia fiscal .

En cuanto a los juegos de azar, los objetores de las políticas oficiales en la materia destacan que el poder ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley, actualmente en el Senado, sobre apuestas online que se centra excluyentemente en el juego clandestino sin proponer regulaciones más exigentes para las apuestas legales online.

Al respecto, los críticos de la iniciativa mileísta destacan que elude tratar el auge, proliferación y estimulo constante de las apuestas online legales como parte esencial de la epidemia de ludopatía , que afecta a la sociedad y está destruyendo economías y vidas en las familias, desde edades muy tempranas.

Así lo señalan al menos dos estudios, que son la base de los cuestionamientos de organizaciones de la sociedad civil, de la Iglesia Católica y legisladores de algunos partidos de la oposición.

Entre esos informes se destaca la investigación titulada “Apostar no es un juego” , sobre apuestas online entre adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años. Fue realizada por un equipo interdisciplinario de profesionales y docentes egresados de universidades públicas nacionales, como la UBA, Morón, Lomas de Zamora y Hurlingham , que contó con el apoyo de cinco casas de altos estudios y 15 instituciones y cuyas conclusiones son un llamado de atención urgente.

El trabajo, para el que se encuestaron 7810 personas, en 360 localidades de todas las provincias argentinas, reveló que uno de cada cuatro adolescentes y jóvenes apuesta o había apostado recientemente , que el 95% escuchó hablar de apuestas online, que el 13% de los apostadores dedica más de 4 horas por día, que el 28% experimentó ansiedad o estrés por no poder apostar, que el 71% considera que el hábito tiene efectos negativos y que el 35% propone restringir la publicidad dirigida a jóvenes.

En tanto, “el documento ‘Zoom a las apuestas online’, lanzado por UNICEF en marzo de este año, expuso que entre 845 adolescentes y jóvenes sondeados , 8 de cada 10 reconocieron haber ingresado a sitios de apuestas en línea en el último año , o conocer a alguien que lo haya hecho. El 37% lo hace ‘muy seguido o todos los días’”, destacó el director del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés, Alejandro Artopoulos , en un artículo titulado “Ludopatía adolescente: la epidemia silenciosa que ya no se puede negar”.

Artopoulos subraya que “las cifras, aunque impactantes, no alcanzan para nombrar el daño. Un estudio sueco estimó que las personas con ludopatía tienen 15 veces más riesgo de morir por suicidio que la población general”. En 2025 la tasa de suicidios en la Argentina alcanzó un récord histórico, según reveló el Observatorio de Política Criminal , en un estudio realizado en base a datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El proyecto oficialista que se encuentra en el Senado se presentó como una iniciativa que apunta a prevenir la ludopatía, además de fijar normas para combatir el juego clandestino, sin embargo permite la publicidad de las apuestas en línea , que es considerada como una de las causales de esa epidemia.

Además, procura bloquear una iniciativa aprobada con los votos de la oposición en Diputados en 2024, que nunca llegó a ser tratada por el Senado. Este proyecto establecía la prohibición a la promoción del juego online y fijaba controles más estrictos para impedir el acceso de menores a las plataformas de apuestas .

La iniciativa opositora, impulsada principalmente por la Coalición Cívica , apoyada por el peronismo, los diputados de multicolor bloque federal y la izquierda, recibió no solo el rechazo de la bancada libertaria, que adujo, como podía preverse, que incurría en un exceso de regulación .

También fue objetado y no tuvo apoyo de Pro , encabezados por su presidente Cristian Ritondo , que insistió en que el problema de la ludopatía se debe excluyentemente a la proliferación de las apuestas clandestinas. En similar sentido se pronunciaron diputados de la UCR . Todos ellos impulsaron proyectos de minoría de extrema laxitud para el funcionamiento de las empresas que regentean el juego autorizado.

El vínculo entre la política y los empresarios del juego tiene demasiado arraigo, al igual que con el mundo del fútbol , del que se ha convertido en principal anunciante. Por eso, no debería sorprender la posición del macrismo y de los radicales. En ambos espacios ejerce una influencia superlativa el binguero Daniel Angelici , que, en la actual administración porteña de Jorge Macri , ha ampliado fuertemente su radio de influencia.

No menos relevante es la estrechísima relación que existe entre el peronismo y los popes de este negocio, como Daniel Mautone , íntimo amigo (como mínimo) del ahora caído en desgracia (pero no en la pobreza) Martín Insaurralde , al que el cristicamporismo llegó a imponer como jefe de gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof .

Por eso, sí llamó la atención el apoyo de los diputados peronistas a la cruzada de los discípulos de Elisa Carrió , para llegar a sumar 140 votos afirmativos. La falta de tratamiento en el Senado de la iniciativa impulsada por la Coalición Cívica pareció resolver la contradicción. Los senadores peronistas no se inmolaron para que se convirtiera en ley.

Dos años después, el presidente de la Nación encontró en los juegos de azar una de las respuestas aliviadoras para la nueva epidemia del endeudamiento que golpea a los argentinos, en su afán de deslindar responsabilidades de su gestión.

Sin embargo, por ahora nadie en el Gobierno anticipa un cambio para fijar límites a la expansión y promoción ilimitada de las apuestas en línea. Las negaciones, como las soluciones erróneas, también son una forma de agravar los problemas .

Fuente: La Nación