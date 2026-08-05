Por el fentanilo contaminado, declararon las dos exfuncionarias de la Anmat y siguen detenidas: la mención al ministro de Salud

Las dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) que quedaron detenidas ayer prestaron declaración indagatoria en el juzgado federal de La Plata que investiga responsabilidades por un centenar de muertes y secuelas asociadas con el uso de ampollas de fentanilo contaminado en centros de salud del país. Las medidas fueron solicitadas por los representantes del Ministerio Público Fiscal que intervienen en la causa.

Nélida Agustina Bisio , que estuvo al frente de la agencia regulatoria hasta enero de este año, y Gabriela Mantecón Fumadó , directora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta agosto del año pasado, fueron trasladadas esta mañana por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desde la alcaidía porteña donde pasaron la noche. Ambas permanecieron incomunicadas hasta llegar al Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak .

Fuentes judiciales confirmaron a LA NACION que, tras completar las declaraciones, ambas permanecen arrestadas. A Bisio le fue concedida la excarcelación, pero debe cubrir una fianza de $75 millones para quedar en libertad. Mantecón Fumadó hizo la misma solicitud al tribunal, pero aún no se había tramitado.

La primera en ser indagada fue Bisio. Lo hizo ante el magistrado y el secretario del juzgado, Ramiro Riera; la fiscal federal María Laura Roteta , a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, y Sergio Rodríguez , titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

En el dictamen, que se conoció ayer, Roteta y Rodríguez solicitaron la detención de las dos exfuncionarias y que se les tomara declaración indagatoria. En ese escrito, los representantes del Ministerio Público Fiscal argumentaron que dan por probado que “las funcionarias conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones”. Se referían a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo . Este último elaboró las ampollas de fentanilo para su comercialización desde el primero. Ambos son propiedad de Ariel García Furfaro, también detenido.

La declaración de la exadministradora nacional de la Anmat duró casi dos horas, hasta pasadas las 13.30. Su abogado defensor, Gustavo Daguerre Báez Peña, dijo a LA NACION que Bisio, de 71 años, pidió interrumpir la audiencia y terminar de completar por escrito su declaración sobre los hechos por los que estaba siendo indagada en una nueva audiencia. Ahí, respondería preguntas. “La venció el cansancio” , señaló el letrado, que lleva la defensa con Diego Álvarez Bognar.

Recién entonces, fue el turno de la declaración de Mantecón Fumadó . Según pudo saber LA NACION , se remitió a un escrito que ya había presentado y, a diferencia de su exjefa, respondió preguntas durante varias horas. Dijo, al igual que en una declaración anterior, que sus superiores conocían lo que estaba sucediendo y las decisiones que se tomaban en la Anmat. Mencionó no solo a Bisio, sino también a Mario Lugones , ministro de Salud. Ayer, por orden judicial, una comisión policial se llevó de la sede de esa cartera nacional los registros de ingresos y egresos de 2024 y 2025. También, refirió que la injerencia del actual ministro en los asuntos de la Anmat es previa a su designación en lugar de Mario Russo a finales de septiembre de 2024 . Lugones funcionaba como asesor, sin exposición pública, en la Casa Rosada.

En mayo del año pasado, a los pocos días de que la Anmat judicializara la investigación por el uso de fentanilo contaminado de HLB Pharma, Mantecón Fumadó respondió bajo juramento de decir verdad, en el mismo juzgado donde declaró hoy, cómo ese laboratorio siguió produciendo con Laboratorios Ramallo a la vista de la autoridad regulatoria aun cuando no podía hacerlo.

Abogada, había trabajado durante 20 años en el Iname antes de dirigirlo. Ese instituto de la Anmat tiene responsabilidad directa en el control y la fiscalización de los laboratorios que operan en el país , los productos que se comercializan y su registro. Inicialmente, había sido asesora jurídica de las sucesivas direcciones del instituto. La entonces funcionaria dijo en aquella audiencia que HLB Pharma tenía “un historial de desprolijidades registrales y de documentación de productos , por lo que ya existía un seguimiento cercano”.

El Ministerio de Salud de la Nación la echó de su cargo en agosto del año pasado. Ya fuera de la gestión, se excusó de declarar a la espera del curso penal que podía seguir, en ese momento, el sumario administrativo abierto en el Estado. Sin embargo, no evadió expresar que las medidas que había adoptado las conocían sus superiores . Habría mencionado tanto a Bisio como a Lugones , como ya dio a conocer este medio .

Al desplazarla, Salud argumentó que la extitular del Iname había pasado por alto un informe del 26 de marzo con las irregularidades de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo en la producción de diferentes medicamentos, incluidos productos de Surar Pharma, laboratorio clausurado hace una década .

Ahora, para los fiscales, la Anmat contaba efectivamente “con distintas medidas preventivas” que podría haber aplicado frente a un riesgo para la salud pública . Pusieron como ejemplo la inmovilización o el retiro de los lotes, la prohibición de comercialización y la inhibición de los laboratorios involucrados, además de la alerta sanitaria, lo que el organismo de control emitió en mayo del año pasado. “ La adopción oportuna de alguna de esas medidas habría impedido la comercialización, distribución y aplicación del fentanilo contaminado ”, definieron. Para Roteta y Rodríguez, firmantes del dictamen elevado al juez, “la falta de medidas preventivas eficaces permitió que [ese producto] continuara en circulación y se cobrara la vida de 90 personas y lesionara gravemente a más de 40″.

El argumento va en línea con las conclusiones de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación que funcionó el año pasado en la Cámara de Diputados de la Nación . “Está muy bien que la causa siga avanzado”, dijo la diputada Silvana Giudici, que fue vicepresidenta de ese grupo legislativo. “Quedó claro que el trabajo de la comisión investigadora que conformamos el año pasado fue muy valioso para la determinación de las responsabilidades tanto de los dueños de HBL Pharma como de los organismos actuantes”, señaló a LA NACION .

Destacó, además, la remoción de Mantecón Fumadó y Bisio de sus cargos a partir de los sumarios administrativos de Ministerio de Salud. “De ese modo, la causa pudo avanzar con independencia y sin interferencias, al aportar todos los elementos probatorios a la causa que lleva adelante [el juez] Kreplac. Es muy buena señal para los familiares de las víctimas que en la Argentina las causas se sigan y que aquellos que tengan algún grado de responsabilidad determinada en esta tragedia sean sancionados”, culminó Giudici.

Fuente: La Nación