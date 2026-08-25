Pensó que era una roca de oro de 17 kilos y la llevó a su casa: era un meteorito de hace 4.600 millones de años

Un hombre que buscaba oro con un detector de metales en Australia encontró una roca rojiza, extremadamente pesada y de aspecto inusual. Convencido de que podía tratarse de una enorme pepita de oro , decidió llevársela a su casa para intentar descubrir qué escondía en su interior.

Durante años probó todo tipo de herramientas para abrirla: utilizó una sierra para rocas, una amoladora angular, un taladro, ácido e incluso un martillo. Sin embargo, la roca permaneció intacta y terminó olvidada en una estantería.

El misterio se resolvió cuando David Hole , su descubridor, llevó la pieza al Museo de Melbourne. Allí, los especialistas confirmaron que no era una roca terrestre, sino un meteorito de 17 kilos formado hace aproximadamente 4.600 millones de años , casi al mismo tiempo que nació el Sistema Solar.

Los investigadores advirtieron que la superficie presentaba hendiduras y marcas características de los meteoritos, conocidas como regmagliptos, que suelen producirse durante el ingreso a gran velocidad en la atmósfera terrestre.

Ese intenso rozamiento genera un fuerte calentamiento y provoca que la parte exterior del meteorito se funda parcialmente , formando una corteza oscura muy distinta a la de las rocas comunes.

El ejemplar fue clasificado como una condrita ordinaria H5 , uno de los tipos de meteoritos más estudiados por la ciencia. Estas rocas contienen cóndrulos , pequeñas estructuras minerales que se formaron durante las primeras etapas del Sistema Solar.

Su importancia radica en que conservan materiales prácticamente intactos desde hace miles de millones de años, lo que permite reconstruir cómo era el entorno en el que comenzaron a formarse los planetas.

El meteorito recibió el nombre de Maryborough , en homenaje a la localidad australiana donde fue hallado. Fue descubierto en 2015 y los análisis científicos se realizaron en 2018 .

La antigüedad del Maryborough es uno de los aspectos que más llamó la atención de los científicos. Los estudios indican que se formó hace unos 4.600 millones de años , durante el nacimiento del Sistema Solar.

Los investigadores creen que el fragmento se originó en el cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter . Tras un fuerte impacto con otro cuerpo celeste, habría sido expulsado de su órbita y comenzó un largo viaje hasta llegar a la Tierra.

Además, las estimaciones señalan que el meteorito permaneció entre 100 y 1.000 años sobre la superficie terrestre antes de que David Hole lo encontrara mientras buscaba oro.

Fuente: TN