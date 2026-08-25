Padres son detenidos tras la muerte de su hijo de 7 años, que pesaba 116 kilos y se alimentaba a base de papas fritas

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Los padres de Casper O'Brien, un niño autista de 7 años, fueron detenidos en Flint Township, Michigan, Estados Unidos, luego de que el menor muriera como consecuencia de una enfermedad cardíaca agravada por obesidad severa.

El niño pesaba 116 kilos al momento de su muerte. Según la investigación, vivía junto a sus padres y una hermana menor en condiciones consideradas precarias y llevaba una vida prácticamente sedentaria. Su alimentación estaba basada principalmente en productos ultraprocesados, como papas fritas y snacks.

Las autoridades determinaron que Casper había aumentado casi 70 kilos en menos de dos años. Además, pese a haber sido diagnosticado inicialmente, sus padres no lo habrían llevado a un endocrinólogo para realizar un seguimiento especializado.

Durante la investigación también se encontraron importantes condiciones de falta de higiene dentro de la vivienda, con acumulación de suciedad y ausencia de condiciones adecuadas de saneamiento.

Los padres fueron acusados de homicidio en segundo grado por la presunta negligencia extrema en el cuidado del niño. Según los investigadores, la familia contaba con una situación económica estable: el padre tenía empleo y el menor disponía de cobertura médica.

El fiscal a cargo del caso calificó la situación como un "sufrimiento cruel" provocado por la presunta omisión deliberada de los responsables del niño.

La hermana menor de Casper, que también presenta problemas relacionados con obesidad severa, fue trasladada a un hogar de acogida.

Si los padres son declarados culpables, podrían enfrentar una pena de hasta cadena perpetua.