Pablo Quirno también le pidió la renuncia a Villarruel: “Es sabido que busca desestabilizar al Gobierno”

El canciller Pablo Quirno apuntó este miércoles contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y le pidió que “dé un paso al costado”, después de que la titular del Senado pusiera en duda la salud mental del presidente Javier Milei .

Quirno se sumó así a las declaraciones hechas el fin de semana por el jefe de Gabinete, Diego Santilli , quien ya había reclamado que la funcionaria diera “un paso al costado”. “Que se corra” , dijo Quirno en declaraciones a la señal A24 .

Villarruel había afirmado en los últimos días que Milei tiene “ persecuciones imaginarias que replica en la Argentina y exterior” y que siente una “genuina preocupación por su estado” durante un cruce por redes sociales con la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine .

Por eso Quirno pidió su apartamiento. “Me parece que son declaraciones muy desafortunadas . La vicepresidenta compuso una fórmula de gobierno y, como dijo el jefe de Gabinete [Diego Santilli], si no está de acuerdo o piensa que el Presidente está en esa condición, que además es un comentario pseudo golpista , que se corra”, consideró el ministro de Relaciones Exteriores.

Quirno dijo ver intenciones de la vicepresidenta de desequilibrar la administración. “Nosotros somos un equipo de gobierno que está tratando de llevar a la Argentina a un lugar, con mucho esfuerzo de los argentinos. Esto no es lo que corresponde de un vicepresidente, que lo que tiene que hacer es acompañar ”, afirmó.

Remarcó que Villarruel “hace este tipo de comentarios constantemente” y que son “contrarios a la autoridad presidencial”. “ Yo estoy pidiendo que dé un paso al costado porque no es procedente hablar de un presidente de esa manera”, argumentó.

Sumó que “es sabido que desde el principio del gobierno ha tratado de generar desestabilización” y sostuvo que Villarruel “se presentaba en los primeros tres meses a diferentes actores diciendo ‘No se preocupen, si pasa algo, yo estoy’ ”.

Sobre las críticas de Villarruel, Santilli había dicho que “si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita ”, según sostuvo la semana pasada durante una entrevista con radio Mitre .

Poco tiempo después el ministro coordinador recibió una respuesta de la vicepresidenta, quien sostuvo que el jefe de Gabinete “conspira contra el orden republicano de la Patria” .

“ Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria. Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular ”, arremetió Villarruel.

Marginada del Gobierno, Villarruel había incrementado en los últimos meses sus críticas a la gestión, dirigidas no solo contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni sino también hacia la distancia de la administración ante la postura manifestada por la Selección Argentina en torno a la Causa Malvinas.

Esas manifestaciones de Villarruel, que la vicepresidenta había expresado en soledad desde sus redes sociales, no hicieron más que aislarla de los círculos libertarios y profundizar el quiebre interno.

El 27 de junio último, en ocasión de la esperada renuncia de Adorni, la titular del Senado apeló a su cuenta de X para aclarar que solo se había conectado para “leer los comentarios” vertidos en esa red social . Anteriormente, durante la celebración del Día de la Bandera en Rosario, había señalado ante LA NACION que “no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni” .

Pero eso no fue todo. Contrariamente a las advertencias hechas por el Ministerio de Seguridad, Villarruel eligió un video de la Guerra de Malvinas para festejar la victoria de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 . Pese a que el Gobierno llamaba a no involucrar la causa diplomática con el encuentro depprtivo, la vicepresidenta sostuvo que “no era un partido más”.

Otras declaraciones previas de Villarruel, en las que había llamado “piratas usurpadores” a los británicos, generaron una polémica diplomática dado que el Foreign Office había trasladado su “preocupación” al gobierno argentino.

Fuente: La Nación