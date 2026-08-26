Otro golpe a la familia de la tragedia en una ruta de Mendoza: murió el conductor del auto y son cinco las víctimas

El choque en la ruta provincial 60 , en Mendoza , ya causó cinco víctimas y una familia quedó destruida por completo. A la muerte del árbitro del fútbol amateur, de las hermanas Juana (20) y Rosario Masó Tillar (19), y de su mamá Ariadna Tillar (54), se sumó la del tío y conductor de uno de los vehículos, Martín Tillar (52).

La tragedia ocurrió el domingo 16 de agosto por la noche, cuando un Volkswagen T-Cross y un Peugeot 504 impactaron de frente.

La primera víctima fue el conductor del 504, Oscar Aníbal Fernández (48) . Era un árbitro de fútbol amateur, de Tres Porteñas, en el departamento San Martín, conocido como "Chacha".

En las horas siguientes fallecieron las hermanas Rosario (19) y Juana Masó Tillar (20).

A ellas se sumó posteriormente su madre, Ariadna Tillar (54) , quien llegó con vida al Hospital Perrupato, en San Martín, donde permaneció en terapia intensiva pero murió como consecuencia de las graves heridas sufridas.

La familia había ido a visitar familiares en San Martín, a 45 kilómetros de la ciudad de Mendoza, y regresaba a su casa en Luján de Cuyo.

Martín Tillar , que era contador público, falleció en el hospital Lagomaggiore, donde había sido ingresado por traumatismos múltiples.

La única sobreviviente y que evoluciona favorablemente es su pareja, Florencia Bettalemmi (42) , quien fue internada en el hospital del Carmen, en Godoy Cruz, debido a un traumatismo craneal con pérdida de conocimiento.

El parte médico informó que fue sometida a una cirugía por trauma cerrado de abdomen y perforación intestinal. "Tras ser extubada, ha presentado una evolución favorable, se encuentra lúcida y orientada ", detalló el informe del hospital.

" No quería y jamás hubiera pensado hacer esto: despedirme de mis hermanitas y mi mamá, mi mundo, mis mujeres. No se merecían esto ”, escribió en un posteo de despedida Tomás Masó Tillar, hijo y hermano de tres de las víctimas, y sobrino del conductor.

De acuerdo a fuentes policiales, eran pasadas las 20.30 del domingo 16 de agosto cuando se produjo el choque a un kilómetro al oeste de Variante de Palmira, en la ruta provincial 60.

El T-Cross impactó contra el Peugeot 504 cuando al parecer realizaba una maniobra de sobrepaso y el otro vehículo ingresaba a la ruta desde un callejón y giraba hacia el este.

Rosario Masó estudiaba Psicología en la Universidad Católica Argentina (UCA), sede Mendoza. Su hermana Juana era estudiante de ingeniería industrial.

Dos días después que las chicas, murió la mamá, Ariadna Tillar, quien era diseñadora gráfica, y una semana más tarde, su hermano y tío de las chicas, Martín Tillar.

La investigación está a cargo de la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez. Ya se han realizado algunos de los peritajes, pero aún no se ha podido establecer quién fue el responsable del choque. Al fallecer los dos conductores, se cae la responsabilidad penal.

Fuente: Clarín