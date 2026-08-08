Otro gesto del FBI para el Gobierno de Milei: destacó el trabajo conjunto con la SIDE contra el terrorismo

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) celebró este viernes la cooperación del Gobierno nacional en su lucha contra el terrorismo en el continente. Lo hizo mediante un comunicado en redes sociales, en el que compartió imágenes de la visita de un alto mando de la agencia norteamericana a Buenos Aires, que precedió la visita de autoridades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a las instalaciones del FBI. "El intercambio refleja una relación de confianza y un vínculo histórico", señalaron desde la SIDE.

Que las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Javier Milei y de Donald Trump son cercanas es conocido. Pero que las relaciones avanzan también por otros carriles sigue confirmándose: en las últimas horas el FBI celebró la cooperación del gobierno argentino en materia de seguridad e investigación del delito y del terrorismo .

Este viernes la cuenta oficial de X del FBI publicó un mensaje de reconocimiento: "Defender la patria requiere fuerza más allá de nuestras fronteras . En Argentina, el codirector adjunto del FBI, Andrew Bailey, se reunió con el embajador Peter Lamelas y altos líderes del Centro Nacional Antiterrorista de Argentina y la SIDE". Bailey viajó a la Argentina semanas antes, aunque la comunicación de su agencia se hizo oficial este viernes.

"Para llevar la lucha a las redes terroristas y criminales en el extranjero y detener amenazas antes de que lleguen al pueblo estadounidense", precisa el mismo comunicado. En esa línea es que agradece la cooperación argentina.

Defending the homeland requires strength beyond our borders. In Argentina, FBI Co-Deputy Director Andrew Bailey met with U.S. Ambassador Peter Lamelas @pldocmd and senior leaders from Argentina’s National Antiterrorism Center and @SIDE_Argentina to take the fight to terrorist… pic.twitter.com/0QT44QN0DJ

También este viernes la SIDE se expidió al respecto: "Es un honor trabajar junto al FBI en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Los cambios impulsados en la Secretaría de Inteligencia de Estado han sido fundamentales para la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), un organismo ejemplar creado conjuntamente con el FBI", comunicó la secretaría comandada por Cristian Auguadra.

"La SIDE y el FBI han alcanzado un vínculo histórico que permite incorporar la experiencia y las mejores prácticas de una de las agencias más importantes del mundo. El CNA es hoy la herramienta central del Estado argentino para coordinar la prevención del terrorismo y el primero de estas características en América Latina", avanza la central de inteligencia argentina.

Y enfatiza: "El intercambio permanente de información y experiencias y las visitas de las principales autoridades del FBI a nuestro país reflejan una relación de confianza y el nivel de trabajo conjunto alcanzado entre ambas agencias".

Es un honor trabajar junto al @FBI en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Los cambios impulsados en la Secretaría de Inteligencia de Estado han sido fundamentales para la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), un organismo ejemplar creado… https://t.co/xWS4dvGZOP

El CNA es un organismo constituido en 2025 e inaugurado en abril de este año bajo la órbita de la SIDE con el objetivo de "reunir e integrar información nacional e internacional, detectar y prevenir amenazas, elaborar estrategias, protocolos y documentos operativos, e impulsar iniciativas legislativas y normativas para fortalecer la lucha antiterrorista", según el Gobierno.

El subsecretario de Inteligencia de la Nación visitó, por su parte, también durante las últimas semanas, las instalaciones del FBI para profundizar el intercambio. "El CNA de la SIDE coordina el intercambio de información entre los organismos que integran el Estado para diseñar estrategias y establecer criterios de actuación eficaces en la lucha contra el terrorismo. Este es una amenaza transnacional que ningún país enfrenta solo, y por eso la cooperación entre servicios de inteligencia es la mejor herramienta para prevenirlo".

Fuente: Clarín