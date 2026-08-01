Murieron siete personas tras un choque frontal entre un auto y un camión en la ruta 192

Siete personas murieron este viernes alrededor de las 21 en un choque frontal entre un auto y un camión sobre el kilómetro 22 de la ruta provincial 192, en el límite entre las localidades de Torres y Exaltación de la Cruz, durante un fuerte temporal que redujo la visibilidad en el camino.

El siniestro ocurrió cuando un GMC Chevette, en el que viajaban ocho personas , impactó de frente contra un camión Mercedes Benz y quedó incrustado debajo del transporte .

Siete de los ocupantes del auto fallecieron en el lugar , mientras que el único sobreviviente, identificado como Ignacio Sobot , de 21 años, fue rescatado con vida y trasladado en ambulancia al Hospital San José de Capilla del Señor , donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado, de acuerdo con el medio local El Civismo .

Las autoridades identificaron al conductor del Chevette como Emiliano Ramón Moreira , de 34 años. Entre las víctimas fatales figuran también Tamara Gildi Albarenque , de 37; Ludmila Frede , de 22; Santiago Frede , de 19; Milagros Moreira , de 16; Martina Moreira , de 11; y Josefina Moreira , de diez años, todos domiciliados en la localidad de Parada Robles, de donde también es originario el sobreviviente.

El vehículo en el que se desplazaban, fabricado hasta la década de los 90 y homologado para transportar a un máximo de cinco pasajeros, trasladaba a ocho personas en el momento del impacto.

Las pericias buscarán determinar la incidencia de esta sobreocupación en el choque, ocurrido metros después de la curva de acceso a la ex Colonia Montes de Oca.

Por otro lado, el camión Mercedes-Benz 1720 era conducido por Juan Bautista Rodríguez, de 22 años y domiciliado en el barrio Parque Lasa de Luján, quien viajaba acompañado por Mariano Humberto Desandi, de 53 años, vecino de la localidad de Olivera. Ambos resultaron ilesos tras el impacto.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Estación de Policía Comunal de Parada Robles , personal del Destacamento Torres , el Centro de Apoyo Vecinal , peritos de la Policía Científica de Campana y bomberos.

Fuente: La Nación