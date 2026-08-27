Misiones: detuvieron a un hombre por intentar cambiar a dos de sus hijos por camionetas

Un hombre de 38 años fue detenido en Aristóbulo del Valle, Misiones, luego de que su expareja lo denunciara por enviarle un audio en el que habría propuesto entregar a dos de sus hijos a cambio de camionetas . La investigación se inició cuando la mujer recibió el mensaje y acudió a la Comisaría de la Mujer para alertar a la Policía.

Según explicó el jefe de la Unidad Regional XI, Omar Michelich, el acusado le habría propuesto a la madre de cuatro menores entregar a uno de ellos a cambio de una camioneta y conseguir otro vehículo para una segunda transacción.

Tras la denuncia, la Policía notificó al Juzgado de Instrucción N.º 2 de Oberá, a cargo del juez Alarcón, que ordenó el secuestro de celulares y un allanamiento nocturno, indicó el diario Misiones Online .

El procedimiento comenzó cerca de las 23:00 del miércoles en una vivienda del barrio Municipal. Allí, efectivos de la Unidad Regional XI detuvieron a Ramón V., padre de todos los chicos.

Durante el allanamiento, la Policía secuestró los celulares de la denunciante, del acusado y de una persona cuya relación con el hecho aún se investiga. Todos los dispositivos serán sometidos a peritajes para descartar que haya otros involucrados. De acuerdo con Michelich, se debe investigar si alguien ya tenía pactado el intercambio con el detenido.

La causa fue caratulada como “supresión y suposición de estado civil y de la identidad por entrega ilegal de menores mediante retribución” .

Tras la intervención policial, los cuatro hijos del acusado —de 11, nueve, cinco años y un año y ocho meses— quedaron provisoriamente al cuidado de una tía paterna. Además, intervinieron una psicopedagoga y una asistente social para brindar contención a los menores, y se prevé la participación de la Secretaría de la Niñez y la Juventud de Aristóbulo del Valle en el seguimiento del grupo familiar.

El jefe policial indicó que se trata de una familia en situación de vulnerabilidad. Los padres están separados y los niños estaban bajo el cuidado del padre desde hacía un tiempo, luego de que la madre atravesara una crisis que requirió internación.

En tanto, la Policía informó al diario citado que el detenido tiene antecedentes por distintos delitos y por consumo de estupefacientes. Ante esta situación, las autoridades deberán aclarar si estaba bajo los efectos de alguna sustancia al momento de enviar el audio.

Fuente: TN