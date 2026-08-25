Mientras la investigan por corrupción en Estados Unidos, la AFA se asocia en Miami a un bizarro pastor de famosos

Mientras que en Argentina la dupla de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino apuesta a que las causas de corrupción de la AFA que se acumulan recaigan en tribunales amigos, en Miami , el avance de la Justicia de Estados Unidos le debe quitar el sueño a Javier Faroni y a su esposa y ciudadana local Érica Gillette, los intermediarios de los fondos de los negocios de la Selección cuyos movimientos bancarios quedaron expuestos y bajo la lupa. Pero en la misma ciudad de la Florida pasan cosas aún más bizarras , incluso para la entidad del fútbol argentino.

Es que este martes en la AFA North Bay Village, la sede de Miami , habrá un evento, gratuito al menos para los concurrentes, del excéntrico pastor Milad Soleimani , que usará las instalaciones del predio donde habrá entrenado la Selección Argentina para hacer un fulbito y grabar un programa de streaming , de nombre "Buenos Muchachos" con un grupo pintoresco de socios. Y asociado a la AFA que, de alguna manera, le habilitó el lugar para su puesta en escena.

La cita es a las 19 locales (las 18 argentinas) y la movida durará unas cuatro horas: dos para la grabación y otras dos para patear la pelota, en cancha de once . Soleimani es un personaje inabarcable y vende su gracia en las redes .

"Hermanos queridos, ¿cómo están? Y mirá... pasando de ahí para acá, suelo argentino. Esto es como las embajadas en Estados Unidos. Usted entra a una embajada en Estados Unidos en cualquier lugar en el mundo y está en territorio americano. Bueno, usted entra al predio de AFA North Bay Village, de esa línea para acá, es territorio argentino. De la línea para allá, territorio americano. Vengan, porque mañana tenemos un evento que vamos a hacer todos los meses acá . Por ahora es una vez por mes, y ojalá que después lo hagamos una vez por semana ", promociona, promete y anticipa el pastor evangélico con gafas de sol, anillo, pulsera y reloj de oro .

Está parado en la puerta de la sede y se mueve como en casa, para quien lo filma para su Instagram. "Mire qué lugar, el predio de AFA North Bay Village. Vamos Argentina, maestro, el maestro, el mejor de la historia. Al lado Rodri, Julián Álvarez. ¿Una fotito del pastor acá, no, eh? Con una Biblia ", muestra como guía turístico el frente de la sede que el vecino Faroni debe frecuentar. Soleimani camina frente a las gigantografías de De Paul y del "maestro" Messi y a ambos los tiene siempre cerca. Porque a los dos jugadores del Inter Miami los sigue desde el costado de la cancha cada vez que juegan.

Milad Soleimani promete grabar un programa y jugar al fútbol con amigos e invitados en las instalaciones que dependen de Chiqui Tapia.

Porque el pastor también tiene su faceta de cronista partidario , cubre los partidos del equipo de Messi en la MLS, para el que creó "Leo Miami Sports", un "canal informativo" sobre el club de Miami, con su socio Juan José Romero, uno de los que se sienta en las tertulias del ciclo "Buenos Muchachos".

En el panfleto digital con el que Soleimani convoca al predio de AFA en el 1401 de la 79th Street Causeway de North Bay Village, invita a jugar con "el pastor, Tommy Contatini (sic) y Juancito". El del medio es otro de sus asociados "Buenos Muchachos". Se trata de Tomás Costantini , hijo del empresario creador de Nordelta, que vive sus días de exilio dorado en Miami tras un raid de escándalos mediáticos y judiciales en el país. Y que le acerca el sponsoreo de la distribuidora de alcohol Los Tres Chanchitos a los programas del pastor.

No es la primera vez que Soleimani desembarca en la AFA de Miami. Además de las redes y la crónica deportiva, el pastor despunta múltiples hobbies y uno ineludible es la creación de contenidos . Tiene pretensiones de cineasta.

"Buenos Muchachos" ya se grabó en Nueva York y en un restó de Miami antes de recalar en la sede del fútbol que desde lejos maneja Tapia. El programa es de charlas al estilo Polémica en el Bar pero con homenaje a la estética de La Cosa Nostra , muy similar a la que mostró el presidente de la AFA en sus videos de redes durante el Mundial 2026 en Estados Unidos

Pero no es la única producción de Soleimani. En marcha tiene también " Los Reyes del Chamuyo" que presenta como una " narcocomedia " que será película y augura destino en "todas las plataformas". Esa producción ya realizó grabaciones en el predio de la AFA en Miami.

"Esto es una mina de oro" , lanza en el sketch. Con participación especial de Tomás Costantini y un encargado de la sede, el pastor -en presunto paso de comediante- le ofrece a Jesús, el trabajador de la AFA, un negocio: llevar quinientos chicos para anotarse en la escuelita de fútbol, cuya inscripción pagaría su coequiper, el hijo del empresario, porque Soleimani -según dice- se encarga "de cobrar" .

La sitcom sin remate se mueve hacia una negociación para sacar una tajada. Arreglan en 90-10 . Gana la casa. "AFA es la sucursal del Cielo" , desliza Jesús, a tono con todo el contexto. El video se publicó horas antes del anuncio del evento.

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En su video promocional, el pastor no para. "Síganme ahora, vos bajás, tercer piso, número tres. Padre, Hijo, Espíritu Santo ", describe la sede AFA el pastor, como un guía de turismo entre canchas de cinco, de once, de padel y oficinas con logos. "Mirá, North Bay Village es una ciudad maravillosa porque está rodeada de agua . Y ahora, mirá, venimos por acá. Vamos, la Selección AFA, número 1. Mirá. Mirá lo que es esto. Un espectáculo. Tiki. Pin. Acá. (...) Mirá este paraíso, mirá allá. Mirá la cancha de once que hay allá. Es una locura (...). Todo este predio, este martes, de siete a once de la noche. De siete a nueve grabamos Buenos Muchachos. Y de nueve a once partido. Abierto, libre al público . Vení a territorio argentino", invita.

Milad Soleimani nació en Irán en el seno de una familia judía millonaria pero antes de cumplir dos años, la guerra con Irak, lo llevó al país y en Temperley , con su esposa y también pastora Sabrina, crearon el Ministerio de la Casa del Alfarero , de prédica pentecostal.

Con su mujer se fueron a Miami a seguir los pasos de Messi a Miami, como antes a los Heat de la NBA. El matrimonio forjó allí el Ministerio Internacional Liberación, Sanidad y Milagros. El pastor, que se jacta de haber llenado estadios con fieles, pertenece a la Iglesia Rey Jesús, pero además de despuntar los vicios del fútbol, la actuación y el credo, se dedica al real state en Miami.

Además de la AFA, la compra y venta de propiedades es otro punto en común que lo acerca a Faroni . El empresario teatral y ex dirigente del Frente Renovador de Sergio Massa maneja hace años los ingresos que produce la Selección Argentina a través de la firma TourProdEnter y junto a mujer han podido comprar departamentos de valores millonarios en Miami , a razón de uno por año en los últimos tiempos.

Soleimani siempre se movió entre celebridades y de allí su mote de "pastor de los famosos" . Su prédica sobre Jesús y "contra Satanás" lo acercó a figuras de la música tropical como Ricky Maravilla o Antonio Ríos o de la televisión, como Johnny Allon y Marcelo Tinelli .

También a futbolistas como el Negro Enrique o Ricardo Bochini, antes de adosarse a De Paul y Messi. En sus tiempos de conurbano bonaerense, el pastor solía ser llamado para romper malas rachas deportivas y oró por clubes como Claypole, Temperley, River e incluso la Selección. El ministerio de Soleimani promete "milagros y exorcismos". No se sabe si usará esos recursos para la sede de la AFA en Miami. O si llegará a su evento allí en su Tesla Cybertruck ploteado a tono con la entidad que preside Tapia.

Jefe adjunto de la mesa digital

Fuente: Clarín