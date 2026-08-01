Mezclar una parte de agua oxigenada con 3 partes de bicarbonato de sodio: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Para la limpieza del hogar hay distintos trucos caseros cada vez más usados, con ingredientes básicos. Uno de ellos es la mezcla de agua oxigenada con bicarbonato de sodio , que ayuda a remover manchas difíciles, limpiar juntas de azulejos y devolver el blanco a algunos objetos.

El secreto de esta combinación está en la acción limpiadora del agua oxigenada, que tiene propiedades oxidantes , y el efecto abrasivo suave del bicarbonato, ideal para desprender suciedad sin dañar materiales resistentes. Sin embargo, es clave aplicarla correctamente y evitar su uso en superficies delicadas para no provocar daños.

Al unir ambos productos, se obtiene una pasta que muchas personas usan como alternativa a los limpiadores comerciales para tareas puntuales. La proporción más común es una parte de agua oxigenada por tres partes de bicarbonato , lo que permite formar una pasta fácil de aplicar con un cepillo o paño.

Antes de usarla, conviene probar en un sector poco visible , ya que algunos materiales pueden deteriorarse o perder color.

Aunque es un truco muy difundido, no todos los materiales son aptos para esta preparación. Se recomienda no usarla sobre mármol, piedras naturales, maderas sin tratar, superficies delicadas o con acabados especiales, ni en telas que puedan perder color .

Además, es importante no mezclar agua oxigenada con lavandina ni con otros productos químicos , ya que pueden generarse reacciones peligrosas.

Fuente: TN