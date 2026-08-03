MAR DEL PLATA: Atropelló a un árbitro, escapó y terminó detenido gracias a la persecución de un vecino

ZONALES

Un árbitro de fútbol de 46 años permanece internado en terapia intensiva luego de haber sido atropellado por una camioneta que huyó del lugar sin asistirlo. El conductor fue localizado y detenido horas después gracias a la rápida reacción de un vecino que decidió seguir el vehículo, tomó la patente y aportó los datos a la Policía.





El siniestro ocurrió el miércoles por la noche, alrededor de las 22.20, sobre Beruti, entre las calles 194 y 196, en el barrio Malvinas Argentinas de Mar del Plata. La víctima fue identificada como Diego Nicolás Cabrera, quien regresaba a su domicilio en bicicleta luego de dirigir un partido de fútbol.





De acuerdo con el relato de su familia y de testigos que presenciaron el hecho, una Ford Ranger blanca lo embistió desde atrás mientras ambos circulaban en el mismo sentido. Vecinos aseguraron que la camioneta transitaba a una velocidad muy superior a la permitida, estimando que lo hacía a unos 100 kilómetros por hora.





Como consecuencia del fuerte impacto, Cabrera fue despedido varios metros y quedó inconsciente sobre el asfalto, mientras el conductor continuó su marcha sin detenerse para auxiliarlo.





Algunos vecinos acudieron inmediatamente para asistir al árbitro y alertaron al servicio de emergencias, mientras otro decidió perseguir a la camioneta. Gracias a esa acción logró anotar la patente del vehículo, información que permitió a la Policía identificar al conductor y proceder a su detención.





La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece internada en terapia intensiva con fractura de cráneo, fractura de una vértebra y traumatismos internos en la cabeza, por lo que su estado de salud continúa siendo reservado.





En paralelo, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho. La familia busca incorporar una grabación de una cámara de seguridad que, según indicaron, registró el momento exacto en que el árbitro fue atropellado y posteriormente abandonado por el conductor.