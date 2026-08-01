MADARIAGA: La Salada Grande vuelve a demostrar por qué es la capital de los pejerreyes grandes

MADARIAGA





La laguna Salada Grande de General Madariaga sigue consolidándose como uno de los mejores escenarios de la provincia de Buenos Aires para la pesca del pejerrey. Aunque las bajas temperaturas, las lluvias y el mal estado de los caminos hicieron que muchas embarcaciones regresaran con capturas escasas, una estrategia diferente permitió obtener una jornada sobresaliente y confirmar que los grandes ejemplares continúan presentes.





Durante una salida realizada el último domingo 26 de julio, el pescador Gastón Milone logró completar la cuota reglamentaria, devolviendo al agua todos los pejerreyes de alrededor de 30 centímetros, medida mínima permitida en el ámbito. Los ejemplares conservados presentaron un excelente porte, con pesos que oscilaron entre los 500 y 800 gramos.





La diferencia no estuvo en el lugar elegido sino en la técnica utilizada. Mientras muchos pescadores recorrieron la laguna realizando extensos gareteos o navegando en busca de los cardúmenes, Milone decidió permanecer anclado y esperar el desplazamiento natural de los peces. La paciencia fue determinante: hubo momentos de intensa actividad, con tres o cuatro capturas consecutivas, seguidos por lapsos de hasta 40 minutos sin piques.





La jornada también estuvo condicionada por el estado de los accesos. Debido al barro acumulado, el ingreso por el sector de Chiozza resultó prácticamente intransitable, por lo que el pescador optó por acceder a la laguna a través del Club de Pesca. Desde allí navegó lentamente con un motor auxiliar hasta la zona de Melón Gil y Barrancas de los Loros, donde encontró la mayor concentración de pejerreyes.





En cuanto al equipo, los mejores resultados se obtuvieron utilizando brazoladas cortas de entre 15 y 20 centímetros, encarnadas con mojarra y filete de dientudo. También respondieron muy bien las boyas tipo cometa de madera balsa en tonos claros, acompañadas por trampas con boyas españolas de 12 milímetros. El pique fue extremadamente delicado, por lo que fue necesario clavar apenas se advertía el movimiento.





La experiencia dejó una conclusión clara para quienes planean visitar la laguna en los próximos días: actualmente no resulta efectivo recorrer grandes distancias buscando el pescado. Los mejores resultados se están dando con garetes cortos o permaneciendo anclado, permitiendo que el cardumen llegue al sector elegido.





La Salada Grande vuelve a demostrar que los grandes pejerreyes siguen allí. La clave ya no pasa solamente por conocer la laguna, sino por interpretar el comportamiento del pez y adaptar la técnica a las condiciones de cada jornada.