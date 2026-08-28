MADARIAGA: Despistó, volcó y terminó en una zona de agua a la vera de la Ruta 56

MADARIAGA

Un hombre de 68 años protagonizó este viernes por la tarde un despiste seguido de vuelco sobre la Ruta Provincial 56, a la altura del kilómetro 52, en un sector de recta y sin que se registraran lesiones de gravedad.





Según el reporte policial, el vehículo, un Peugeot 307, circulaba por la ruta cuando, por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control, se despistó y terminó volcando en la zona de banquina.





El hecho ocurrió alrededor de las 15.09 y motivó el desplazamiento de personal policial y una ambulancia de General Madariaga. El conductor fue asistido en el lugar y, de acuerdo con uno de los reportes de intervención, un hombre fue trasladado al Hospital Municipal.





El vehículo quedó fuera de la calzada, sobre el sector de pasto, por lo que se realizó el correspondiente balizamiento preventivo, mientras la traza permaneció liberada al tránsito.





En el lugar también se aguardaba la llegada de una grúa de AUBASA para retirar el automóvil.





Las condiciones climáticas eran buenas al momento del siniestro y las causas por las que el conductor perdió el control del Peugeot son investigadas.