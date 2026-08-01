MADARIAGA: Denunciaron que un delincuente ingresó a una vivienda mientras las familia dormía

MADARIAGA





Una familia del barrio Belgrano denunció que en la madrugada de este viernes un delincuente ingresó a una vivienda mientras sus ocupantes descansaban y escapó con una billetera que contenía documentación personal.





Según relató la familia damnificada, el episodio ocurrió alrededor de las 3:40 de la madrugada en una casa ubicada sobre calle Chile, entre Haití y México. El ladrón habría ingresado por una ventana de la cocina sin ser advertido.





La propietaria contó que despertó al notar la presencia de una persona dentro de la vivienda. Al incorporarse, alcanzó a observar que el intruso llevaba una gorra, momento en el que el delincuente huyó rápidamente con una billetera que contenía documentación de la familia, sin llegar a sustraer otros objetos de valor.





Tras escuchar los gritos, el hermano de la mujer salió en persecución del sospechoso, pero no logró alcanzarlo debido a que el delincuente trepó un paredón ubicado frente a la vivienda y escapó del lugar.





Horas más tarde, los damnificados radicaron la denuncia correspondiente ante la Policía, que inició las actuaciones para intentar identificar al autor del hecho.





La familia también solicitó la colaboración de la comunidad para recuperar la documentación extraviada, correspondiente a Jesús Buñola, Lorena Peralta y Bianca Buñola, y pidió que cualquier persona que encuentre esos documentos o tenga información sobre el hecho la acerque a las autoridades.