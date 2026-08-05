Lorenzetti dijo que Cristina Kirchner nunca planteó ante la Justicia argentina la inconstitucionalidad de la inhabilitación perpetua

El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti , señaló que en casi todas las provincias la idea de un Poder Judicial independiente “está devaluada” y anticipó que insistirá en reformar el mecanismo de selección de magistrados para combatir a “los operadores informales”.

Además, luego de que Cristina Kirchner presentara una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por la condena que recibió en la causa Vialidad, Lorenzetti aclaró que la expresidenta y sus abogados nunca plantearon ante la Justicia argentina que la inhabilitación para ejercer cargos públicos era inconstitucional.

Al disertar en el Rotary Club de Buenos Aires, que se reunió en los salones del Hotel Libertador, el magistrado de la Corte expuso sobre el liderazgo en el siglo XXI, de cara a la irrupción de la inteligencia artificial.

A la hora de responder las preguntas de los rotarios, Lorenzetti evitó opinar sobre la posibilidad de que la condena contra Cristina Kirchner sea revertida en una instancia internacional, como pretende la expresidenta, pero aclaró que nunca la defensa de la titular del PJ sostuvo que la inhabilitación perpetua que le fue impuesta como parte de su pena sea inconstitucional.

El magistrado precisó que durante el proceso “lo que se discutió fue la confirmación de las penas de prisión”, y enfatizó que “no hubo ningún planteo referido a la inconstitucionalidad de la inhabilitación” . Recordó que la inhabilitación perpetua no fue cuestionada en los planteos de la defensa ni siquiera cuando el caso fue tratado en la Cámara Federal de Casación.

Asimismo, en su conferencia, el juez advirtió que la idea de un Poder Judicial independiente “se encuentra fuertemente devaluada en casi todas las provincias, lo que evidencia un grave deterioro”.

Según Lorenzetti, para lograr una democracia efectiva es necesario “terminar con el amiguismo y la influencia de operadores informales en la designación de los jueces”, para lo cual “es imperativo priorizar la formación profesional y abrir un debate en la sociedad”.

En ese sentido, anticipó que insistirá junto con su colega Carlos Rosenkrantz en impulsar el proyecto para modificar el sistema de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura.

“Si al juez no se lo elige por su carrera sino por amistad, por influencias y la influencia, cuidado, no hablo de la política, porque el sistema constitucional requiere que participe la política en esta tarea. El problema no pasa por ahí, sino porque hay muchos operadores informales que tienen influencias”, explicó el magistrado.

Lorenzetti relató que con Rosenkrantz concordaron en que esa situación tenía que “terminar”. Y mencionó que el problema no afecta solo a la justicia federal sino a “casi todas las provincias, donde la idea del Poder Judicial independiente está devaluada”.

El juez remarcó que “hasta ahora el Consejo de la Nación no ha logrado cambiar” el reglamento y recordó que ahora están en un proceso electoral interno, pero advirtió: “Vamos a insistir hasta que esto se haga porque es una decisión de la Corte”.

Finalmente, Lorenzetti reflexionó sobre el rol de la Justicia frente a la desconfianza ciudadana. Subrayó que el Poder Judicial “tiene que buscar prestigio, no aprobación” y que sería peligroso guiarse por encuestas o por el aplauso público.

En este contexto, sostuvo que las reformas más urgentes no son las discusiones de poder, sino aquellas enfocadas en mejorar la Justicia “como servicio” a la población.

Esto implica agilizar los procesos judiciales, incorporar inteligencia artificial y garantizar la independencia presupuestaria y de gestión que actualmente no existe, con el fin de evitar la actual desconexión tecnológica frente a la vida cotidiana de los ciudadanos.

Cuando la periodista Clara Mariño, conductora del evento, lo consultó sobre los dichos del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que amenazó con revisar las medidas de promoción de la inversión de Javier Milei si gana el peronismo y “expropiar lo que haya que expropiar”, Lorenzetti se mostró crítico.

“Las declaraciones no tienen efecto jurídico pero, como argentinos, lo que tenemos que hacer es dar previsibilidad para los que quieren venir a vivir y a invertir y no actuar de manera que todos se asusten. Y creo que la Corte, en ese sentido, hemos mantenido la jurisprudencia en la misma línea y no va a cambiar”, afirmó.

Y reiteró: “La previsibilidad en materia económica hoy está garantizada; no se puede generar incertidumbre de este tipo”.

En su conferencia, Lorenzetti advirtió sobre la necesidad de que la población crea en las instituciones; si no, dijo que se marcha hacia el autoritarismo.

Mencionó que a nivel mundial hay una “fuga de los estados de derecho” para solucionar los conflictos, tanto en las clases más necesitadas, donde impera la ley del más fuerte, en las clases medias o entre los “superricos”, para quienes rige casi una “legislación privada”.

Mencionó que esta idea cuestiona a la democracia misma porque en algunas sociedades, en búsqueda de la eficiencia, les da lo mismo que los problemas sean resueltos mediante el autoritarismo. “Hay una desilusión del Estado de Derecho”, planteó.

Y alertó sobre los cambios tecnológicos con la IA que están afectando el mundo del trabajo, la extensión de la vida adulta y la aceleración de las transformaciones, que ponen en tela de juicio la gobernabilidad actual.

Ante este panorama, instó a hacer atractiva la democracia y las instituciones para la población mediante la gestión eficiente, la estabilidad y la seguridad jurídica que da el Estado de Derecho.

Fuente: La Nación