Llevaba una mochila con plata para una operación inmobiliaria y dos motochorros se la robaron en Palermo: los atraparon después de un choque

Una mujer fue asaltada este viernes en Palermo por motochorros que le rompieron la ventanilla de su auto y le quitaron una mochila con dinero para concretar una transacción inmobiliaria. Luego de unas cuadras de persecución, la Policía de la Ciudad logró atrapar a los dos ladrones, que habían separado sus caminos: uno de ellos fue detenido tras chocar contra un taxi. La víctima logró recuperar sus pertenencias.

La secuencia ocurrió este viernes en la zona de Palermo Hollywood y comenzó cuando dos motochorros rompieron la ventana de un auto estacionado en Costa Rica y Humboldt y sustrajeron de él una mochila. Tanto el auto como la mochila pertenecían a una mujer que enseguida dio alerta a la Policía de la Ciudad.

Los motivos para la denuncia fueron dos: además del destrozo del auto y el asalto en sí, la mochila robada, explicó la mujer a la policía, llevaba dentro plata destinada a una operación inmobiliaria.

A tres cuadras de allí, agentes de la Policía de la Ciudad lograron capturar al primero de los motochorros: iba a bordo de una moto Honda de alta cilindrada, de color blanco, negro y rojo, y fue detenido en Juan B. Justo y José A. Cabrera.

Simultáneamente, a dos cuadras equidistantes tanto del lugar del robo como de la primera detención el otro motochorro chocó con un taxi en el cruce de Fitz Roy y Gorriti, cayó sobre el asfalto y fue atrapado por la policía.

Tras las enrevesadas huidas y persecuciones, las dos motos quedaron secuestradas por las autoridades, a la vez que la mujer asaltada logró reconocer a los asaltantes y recuperar su mochila con el dinero.

Fuente: Clarín