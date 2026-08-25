Litio abundante, cobre escaso: cómo ve uno de los grandes bancos del mundo la carrera por los minerales críticos y el lugar de la Argentina

El cobre y el litio se consolidaron como los dos minerales que van a definir la próxima década de la minería global , aunque por motivos completamente distintos. Esa fue la principal conclusión de una conferencia internacional que realizó el Citibank para hablar sobre la minería, un sector estratégico para la Argentina , donde el país fue mencionado por su potencial rol en la industria.

El economista William Husband , Global Head of Metals & Mining de Citi, con base en Londres, analizó el rol de los gobiernos en los insumos estratégicos para la electrificación y para abastecer el corazón de la inteligencia artificial, y destacó un proyecto de litio en Salta donde el banco tuvo injerencia en la financiación.

“El cobre es el rey, la reina, el mago de los minerales críticos”, dijo Husband, y explicó que no hay forma de sostener los grandes procesos que atraviesa la economía global —desde la inteligencia artificial hasta la electrificación y la defensa— sin ese metal. Cada centro de datos, señaló, requiere enormes volúmenes de cobre para el cableado eléctrico y la refrigeración, además de acero y aluminio.

El litio, en cambio, no enfrenta un problema de escasez geológica, sino de precio. Según Husband, es abundante en la corteza terrestre y no tiene sustituto dentro de la química de las baterías, pero su desafío pasa por la eficiencia productiva. “Quien produzca al menor costo va a prevalecer”, resumió, en referencia a que el mercado litífero está mucho menos concentrado que el del cobre.

El litio pasó de cotizar en torno a los US$10.000 la tonelada a un pico de US$80.000 hace pocos años, y hoy se ubica cerca de los US$20.000 , un nivel que Husband consideró razonable. No anticipa escasez, sino la necesidad de sumar plantas de procesamiento distribuidas geográficamente.

El cobre atraviesa la dinámica opuesta, porque la oferta está mucho más concentrada —Chile, la República Democrática del Congo y Perú explican casi la mitad de la producción minera mundial— y su precio, hoy en torno a los US$14.000 la tonelada, es cuatro veces más alto que el del aluminio , el umbral a partir del cual empieza a ganar terreno la sustitución entre ambos metales.

La geopolítica atraviesa toda la cadena de minerales críticos. China concentra el 90% del procesamiento mundial de tierras raras , un dominio que Husband definió como una política deliberada sostenida durante 30 años. En abril de 2025, el gobierno chino restringió las exportaciones de siete elementos de tierras raras en respuesta a la suba de aranceles de Estados Unidos, lo que golpeó de inmediato la cadena de abastecimiento de la industria estadounidense de defensa y movilidad : afectó la producción de aviones F-35, drones, misiles, radares y motores de vehículos eléctricos.

Estados Unidos, Australia y Canadá respondieron con una intervención estatal cada vez más directa, a través de subsidios, créditos blandos y participaciones de capital. El caso más citado es el de MP Materials, la empresa de tierras raras de Montana. En abril de 2025, el Pentágono tomó una participación del 25% por US$400 millones y garantizó un contrato de compra a 10 años con precios mínimos muy por encima del mercado.

Ese mismo giro hacia el financiamiento estatal y multilateral, dijo Husband, también se ve en los proyectos mineros de la Argentina. Como caso testigo, el banquero destacó el préstamo sindicado a 11 años por US$1175 millones que Citi cerró para Rincón Mining , subsidiaria de la angloaustraliana Rio Tinto, para desarrollar y ampliar el proyecto de litio del Salar del Rincón , en Salta, que apunta a producir unas 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería. El paquete combina un préstamo directo del JBIC (el banco de cooperación internacional de Japón) de hasta US$240 millones, otros US$160 millones en préstamos comerciales garantizados por esa misma agencia, un crédito directo de Export Finance Australia por hasta US$275 millones, un préstamo de IDB Invest de hasta US$100 millones y otro del IFC de hasta US$400 millones.

Se trata, según Husband, de uno de los primeros grandes proyectos estructurados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y un ejemplo del tipo de financiamiento que, dijo, se va a repetir a medida que las agencias de crédito a la exportación y los organismos multilaterales prioricen los minerales críticos dentro de sus estrategias .

América Latina aparece, en ese contexto, como el ancla de la oferta global. Concentra el 41% del cobre minado del mundo, el 19% del litio y produce el litio más barato del planeta. Para 2040, Citi proyecta que el mercado minero regional podría alcanzar los US$130.000 millones y el de refinación otros US$24.000 millones, impulsado por la expansión del cobre en Chile y Perú y por el crecimiento de litio y níquel.

Dentro de ese mapa, la Argentina ocupa un lugar particular. Según Husband, la actividad de exploración e inversión minera en el país está en su nivel más alto de la historia y entre los más altos del mundo, apoyada en una geología de primer nivel para cobre, litio y oro y en una mejora del régimen fiscal —en referencia al RIGI— que empezó a atraer capitales, sociedades conjuntas y nuevos jugadores.

El contraste, dijo, es Bolivia. Pese a tener recursos de litio comparables, la falta de un marco regulatorio estable impidió traducir ese potencial geológico en producción real. Consultado sobre si Citi seguirá financiando proyectos en el país, Husband no dio nombres, pero confirmó que el banco está mirando de cerca varios proyectos de cobre en la Argentina para eventuales rondas de financiamiento.

El desafío de fondo, cerró Husband, es financiero. Para cubrir la demanda proyectada de minerales críticos, hará falta invertir US$1,65 billones en los próximos nueve años, de los cuales US$780.000 millones corresponden a cobre y US$340.000 millones a litio, una cifra que ya compite por el mismo capital que financia la expansión de la inteligencia artificial.

Fuente: La Nación