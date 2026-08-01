La Matanza: en medio de la tormenta, un policía se defendió a los tiros de un robo y mató a un ladrón

El partido bonaerense de La Matanza nuevamente fue escenario de un violento episodio de inseguridad: esta vez, un subteniente de la policía de la Provincia de Buenos Aires -franco de servicio- que fue emboscado por al menos tres delincuentes que querían robarle el auto, sacó su arma reglamentaria para defenderse del asalto y mató a uno de los ladrones .

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la salvaje secuencia, que quedó registrada por una cámara de seguridad, ocurrió anoche en medio de la tormenta que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires , frente a una heladería ubicada en la esquina de Calderón de la Barca y Tinogasta , en González Catán.

Hasta allí, el oficial -que presta servicio en una comisaría de Virrey del Pino- se había acercado junto a su familia a bordo de un Peugeot 208 gris plata cuando de repente fue interceptado por otro auto, un Peugeot 307 de color negro, en el que viajaban al menos tres individuos.

De acuerdo con las fuentes que consultó Infobae y con lo que se observa en el video del hecho, difundido por medios locales del conurbano bonaerense, del vehículo de los delincuentes descendieron dos hombres armados con intenciones de robo. Se presume que su intención era llevarse el vehículo del subteniente. Lo que nunca imaginaron es que se enfrentarían a los tiros con un efectivo de la fuerza de seguridad bonaerense.

Cuando uno de ellos apuntó al conductor , el policía se identificó y disparó desde el interior de su auto con su arma reglamentaria. Las fuentes señalaron a este medio que se trata de una pistola Bersa Thunder Pro .

Las imágenes de la secuencia son impactantes. Uno de los asaltantes, que portaba un revólver, intentó escapar contra el sentido del tránsito, pero fue alcanzado por un disparo y cayó a pocos metros. Murió prácticamente en el acto. De acuerdo con los primeros datos, sólo se observó que recibió un disparo.

El segundo agresor consiguió huir en el auto con el que habían emboscado al agente. Según confirmó el sitio Inforbano , el vehículo utilizado por los delincuentes tenía pedido de captura por robo y ya fue identificado por la Policía .

Los otros delincuentes escaparon y son buscados por la fuerza. El oficial y su familia resultaron ilesos, y el arma del delincuente -que fue encontrada al lado de su cuerpo- fue secuestrada para peritajes. El oficial y su familia resultaron ilesos.

La investigación quedó a cargo del fiscal Diego Rulli, titular de la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, quien dispuso que las pericias fueran realizadas por una fuerza federal, conforme al protocolo vigente. La Policía continúa con la búsqueda de los prófugos, mientras que la escena del hecho fue preservada para las tareas periciales.

Además, los investigadores trabajan ahora para determinar la identidad del asaltante fallecido y dar con el resto de la banda.

Fuente: Infobae