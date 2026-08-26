La mamá de Lali recordó el romance de su hija con Mariano Martínez y fue lapidaria: “No tuve vínculo con él”

En 2015, Lali Espósito y Mariano Martínez vivieron un fogoso, apasionado y breve romance mientras protagonizaban Esperanza Mía (eltrece). Su separación fue turbulenta y no precisamente en los mejores términos y, si bien cada uno siguió con su vida, hoy, 11 años después, algunas heridas de esa relación siguen abiertas. Esta vez fue María José Riera, la madre de la cantante , la que recordó ese noviazgo y, sin entrar en detalles, dejó en claro lo que significó el actor para ella mientras fue su yerno.

El martes 25 de agosto Majo Riera tuvo un mano a mano con Ángel de Brito en Ángel responde (Bondi Live) y habló de todo. Cuando el conductor le nombró a Mariano Martínez, su respuesta fue: “NN o MM. No tengo opinión de Mariano, no lo conocí ”. De esta manera, dio a entender que la relación no fue tan trascendental como para que se construyera un vínculo familiar. De hecho, admitió que no existió uno.

“La verdad es que no puedo decirte nada de Mariano porque lo traté muy poco ”, admitió. Cuando De Brito deslizó que “le hizo cosas feas” a Lali, se limitó a levantar los hombros y negar con la cabeza, expresión que no pasó inadvertida. “No tuve vínculo con Mariano más que un par de veces y nada más. Ahora, me preguntás de todos los demás... divinos ”, enfatizó. No supo decir cuál fue el problema de la relación entre su hija y el ex Son amores , pero dejó en claro que las relaciones anteriores de ella fueron muy bien recibidas en su casa.

“Fue una relación bastante corta y Lali era muy noviera , venía de relaciones largas, de Peter [Lanzani], de Benja [Amadeo], gente que yo ya conocía de antes y tuvo mucho vínculo con ellos. Ella estuvo años de novia”, sentenció.

Fuente: La Nación