La Legislatura porteña aprobó la transferencia del fuero laboral a la Ciudad

La Legislatura porteña aprobó el traspaso de la Justicia laboral nacional a la ciudad de Buenos Aires, con lo que a partir de ahora el gobierno local tiene 180 días para poner en marcha 10 nuevos juzgados laborales que reemplazarán a los juzgados nacionales del trabajo para las nuevas causas.

El cuerpo legislativo aprobó el proyecto con 36 votos a favor, 2 negativos y 20 abstenciones . Las abstenciones corrieron por el bloque del PJ que políticamente reporta a Juan Manuel Olmos . En cambio, la mayoría se formó con la colaboración de Pro, La Libertad Avanza y los radicales .

El proyecto formaliza la transferencia de la justicia laboral desde la órbita nacional al fuero local y es un avance en la consolidación de la autonomía porteña prevista tras la reforma constitucional de 1994.

Además es una vuelta de página que avanza sobre el fuero laboral nacional, que funcionó bajo control del peronismo , con influencia de los gremios en las designaciones de camaristas y jueces de primera instancia.

El fuero laboral nacional, con muchas vacantes, seguirá en marcha en la primera instancia y en la cámara para las causas que ya están tramitando allí y los asuntos relacionados con los gremios , pero las nuevas demandas laborales por despidos o accidentes de trabajo tramitarán ante esta nueva justicia laboral porteña.

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad avanzó con la realización de concursos para cubrir estos nuevos diez juzgados y la Cámara laboral local, pero el trámite se frenó por un recurso de amparo.

Sin embargo, el juez contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico levantó la medida cautelar ayer y dio libre para la ejecución del convenio entre la Nación y la Ciudad y la puesta en marcha del fuero local, una aspiración del gobierno de Jorge Macri .

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia , viene trabajando en esta iniciativa, envió a la Legislatura los códigos procesales que fueron aprobados tiempo atrás y piloteó el proceso de creación de este nuevo fuero.

Tapia publicó en X: “Un paso más para el orden laboral en CABA. Una Justicia local pensada para que los conflictos laborales no sean interminables para los trabajadores, ni la ruina para el empresariado”.

El secretario de Justicia porteño Francisco Quintana posteó: “La reciente sanción de la Legislatura marca un nuevo paso hacia la autonomía plena de la Ciudad en materia judicial: tendremos nuestra propia Justicia del Trabajo”.

“No se trata solo de una transformación institucional, sino de un beneficio concreto para los vecinos que podrán iniciar sus juicios laborales en tribunales locales, con una Justicia más moderna y plazos más cortos que los que hoy ofrece el fuero nacional”, expresó.

La reciente sanción de @LegisCABA marca un nuevo paso hacia la autonomía plena de la Ciudad en materia judicial: tendremos nuestra propia Justicia del Trabajo. No se trata solo de una transformación institucional, sino de un beneficio concreto para los vecinos que podrán iniciar…

El convenio, firmado en febrero de 2026 entre el Estado Nacional y la administración de la Ciudad, establece que las causas laborales iniciadas antes de la entrada en vigor del nuevo fuero seguirán tramitándose en la Justicia Nacional del Trabajo , mientras que las nuevas demandas se procesarán exclusivamente en el flamante Fuero del Trabajo de la Ciudad .

El traspaso se sustenta en el artículo 129 de la Constitución Nacional y disposiciones locales, que aseguran la autonomía plena de la jurisdicción porteña.

La Ciudad avanzará con la designación de los primeros 21 jueces y fiscales y proveerá los recursos, mientras el Estado Nacional se compromete a transferir progresivamente los recursos y no cubrir nuevas vacantes en la justicia nacional para las competencias transferidas.

La medida se apoya en las leyes 6789 y 6790 , que habilitaron la creación formal del fuero laboral local y su régimen procesal.

El juez Lavié Pico había dejado sin efecto la cautelar que suspendía la transferencia de la Justicia del Trabajo a la Ciudad , dictada por un juzgado laboral incompetente: sostuvo que no se acreditó la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora.

Fuente: La Nación