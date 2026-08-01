La interna misionera suma tensión a la ley de venta de tierras a extranjeros en el Senado

La incertidumbre en torno a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada -cuya votación ya se suspendió cuatro veces- suma un condimento más: la interna política de Misiones que afecta a dos senadores clave.

El actual gobernador Hugo Passalaqcua está en un enfrentamiento abierto con el líder local y presidente de la legislatura provincial Carlos Rovira.

Passalaqcua junto a los intendentes que le responden están llamando a votar en contra del proyecto oficial que incluye cambios a la Ley de Tierras Rurales, para eliminar restricciones a la compra por parte de extranjeros.

La provincia tiene dos senadores: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Se trata de los dos legisladores que estuvieron en el centro de las miradas el año pasado cuando hicieron caer la ley de Ficha Limpia con su voto en contra a último momento.

Ambos tenían un bloque llamado "Frente Renovador de la Concordia"; la alianza que compartían hasta hace poco Passalacqua y Rovira. Sin embargo, semanas atrás los senadores notificaron al Senado -que ya lo modificó en su web- el cambio de nombre por " Encuentro Misionero"; el nombre que eligió Rovira para armar su propia fuerza de cara a las elecciones del año que viene . Passalacqua, por su parte, lanzó este mes el frente "Movimiento por lo que viene".

Sin embargo, cerca del mandatario provincial dejan trascender que Rojas Decut está dispuesta a votar en contra de la ley y que probablemente después de la sesión anuncie el armado de un monobloque propio.

Lo cierto es que ninguno de los dos legisladores informó públicamente su posición.

Hasta ahora, los misioneros funcionaron como aliados fieles del gobierno nacional. Pero con el estallido de la pelea, Passalacqua -que quiere buscar la reelección- está endureciendo su postura con La Libertad Avanza.

"El gobernador se reunió con los senadores para expresarles la postura del Gobierno de la provincia y les pidió encarecidamente que no voten esta ley” , confirmó el ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, la semana pasada.

El diputado y ex mandatario Oscar Herrera Ahuad también salió a adelantar que votará contra de la norma.

“Votar esta ley sería ir en contra de las economías regionales y de la política del Gobierno provincial de cuidado del ambiente y del sistema productivo”, sentenció y agregó en respaldo a Passalacqua: “Hoy hay un gobernador que cuida a la producción. Después no sabemos quién vendrá y de qué será capaz”.

El debate de este proyecto cobra importancia en Misiones por el nivel de ruralidad que tiene y porque la mayor parte de la provincia limita con países limítrofes. Es decir, que posee importantes zonas de frontera, clave para la seguridad.

El senador del PRO, Martín Goerling, quien está a favor de la ley publicó un largo hilo en redes sociales para defender el texto y acusó al oficialismo provincial de sembrar miedo.

"Nada de esto es casual. Es una interna entre facciones del oficialismo provincial que se disputan cargos y cajas, y que necesita un enemigo externo para tapar de qué se trata", lanzó.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín