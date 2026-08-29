La CGT explicó por qué abandonó la reunión del Consejo del Salario: “Si no, seguimos aportando a un show”

El cotitular de la CGT Cristian Jerónimo explicó este sábado por qué los dirigentes sindicales abandonaron la reunión del viernes del Consejo del Salario, en la que no hubo acuerdo ante el rechazo sindical a la propuesta de las cámaras empresarias .

“Nosotros muy claramente, hace algunas semanas, cuando ya sabíamos la fecha de la convocatoria, le mandamos una nota a la Secretaría de Trabajo solicitándole y peticionándole que la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil sea de manera presencial, porque creíamos que ya no se puede sostener la virtualidad”, afirmó Jerónimo, al puntualizar sobre el motivo de la discordia que ocasionó que los dirigentes sindicales se desconectaran del encuentro virtual.

El dirigente cegetista planteó en declaraciones a Radio con Vos que “ no hay ninguna excusa para no juntarse presencialmente y verse la cara , y construir un debate y una discusión mucho más transparente y con un grado de credibilidad que refleje lo que realmente demanda el sector del trabajo”.

“Porque, si no, seguimos aportando a un show que quiere construir el Gobierno , en el que realmente no se discute ni se debate nada. Solamente uno va a terminar de darle la conformación para que ellos terminen unilateralmente decidiendo cuál es el número que mejor les cierre”, acotó.

Jerónimo, que integra el triunvirato de la CGT junto a Jorge Sola y Octavio Argüello , sostuvo que junto a las dos CTA se propuso “llevar el salario mínimo, a partir de julio, a 911.000 pesos y cerrarlo en diciembre de este año en 933.000 pesos, mínimamente, para que no sigamos debajo de la indigencia”.

“La contrapropuesta terminó siendo de 468.000 pesos recién para abril del año que viene . Y es ahí cuando nosotros planteamos que no íbamos a convalidar esto y que nos retirábamos”, relató.

Consultado sobre las versiones de que el Gobierno tiene intenciones de llevar el mínimo a 1.000.000 de pesos en bruto , Jerónimo sostuvo que “no es la realidad de lo que ellos fueron a plantear” a la reunión del Consejo del Salario.

“Creo que lo hicieron para distorsionar la cuestión, porque, como nosotros fuimos con una propuesta que era hablando siempre del Consejo del Salario Mínimo”, aclaró, y acotó: “Si ellos quieren construir un piso en las discusiones salariales, las discusiones convencionales tienen que arrancar del piso de lo que es la canasta básica, que son 1.560.000 pesos, no 1.070.000”.

La CGT y las CTA rechazaron el viernes último la propuesta del nuevo SMVM y abandonaron la reunión del Consejo del Salario, por lo que el Gobierno fijará por decreto el nuevo piso. Las centrales sindicales se desconectaron de la reunión virtual como forma de protesta por la modalidad utilizada, dado que reclamaban la presencialidad.

El monto ofrecido por las cámaras empresarias fue de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre , una propuesta rechazada de plano por las organizaciones gremiales.

El salario mínimo se encuentra actualmente en $376.600, tras haber sido fijado por decreto en noviembre de 2025.

Las centrales sindicales CGT, CTA-Autónoma y CTA de los Trabajadores habían propuesto un SMVM de $911.202 para julio y de $993.300 en diciembre, para que luego volviera a convocarse al Consejo.

Los empresarios, por su parte, ofrecieron 1,8% para septiembre, lo que representa un incremento de “apenas $6.000″, denunciaron los gremios, y de 1,7% de octubre hasta abril.

Jerónimo anticipó que la semana próxima la CGT se reunirá para decidir “los próximos pasos a seguir”.

“Seguiremos con nuestro plan de acción, que viene marcando distintos puntos de agenda , como fue la movilización por los endeudados”, añadió.

Consultado sobre la posibilidad de lanzar un paro, afirmó: “Es una medida que nunca se descarta . Nosotros tenemos muy claro que hay que construirlo en el tiempo, con el mayor grado de consenso posible, para que tenga la contundencia necesaria”.

“Si todos los problemas que tiene la Argentina los resolviéramos con un paro, hubiésemos hecho todos los paros que fueran necesarios. Me parece que no es la salida tampoco”, concluyó.

Fuente: La Nación