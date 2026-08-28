Joan Calderón, jardinero: “Tener plantas en la habitación ayuda a dormir mejor; que te roban el oxígeno es un mito”

Durante años se repitió que tener plantas en la habitación era perjudicial porque consumían oxígeno mientras dormimos. Sin embargo, el jardinero Joan Calderón aseguró que esa idea es un mito y explicó por qué algunas especies pueden convertirse en grandes aliadas del descanso.

“ La gente piensa que las plantas en el dormitorio son malas. Es justo al revés. Son las mejores amigas que vas a tener mientras duermes ”, afirmó en un video publicado en TikTok.

Calderón explicó que, aunque las plantas respiran durante la noche y consumen una pequeña cantidad de oxígeno, el efecto es tan mínimo que no representa ningún riesgo para la salud ni afecta la calidad del sueño.

Según el especialista, la presencia de una o varias plantas en el dormitorio no reemplaza la ventilación diaria del ambiente, pero tampoco provoca una disminución significativa del oxígeno disponible.

“ No, no te roban el oxígeno por la noche. Eso es un mito ”, resumió.

La lengua de suegra fue una de las especies destacadas por el jardinero porque es resistente, requiere pocos cuidados y tolera muy bien los ambientes interiores.

Además, señaló que es una de las plantas más conocidas por su capacidad de liberar oxígeno durante la noche.

En segundo lugar ubicó al aloe vera , una planta que también se adapta fácilmente a los dormitorios luminosos.

Calderón explicó que sus hojas pueden mostrar manchas marrones cuando están expuestas al humo o a determinados contaminantes del ambiente, por lo que algunos la consideran una especie “indicadora” de la calidad del aire.

La gran favorita del especialista es la cinta , también conocida como lazo de amor .

“ Esta es la reina ”, aseguró antes de destacar su capacidad para absorber distintos compuestos presentes en los ambientes interiores y convertirse en una excelente opción para dormitorios y livings.

Más allá de sus beneficios, Calderón recordó que ninguna planta reemplaza una buena ventilación . Abrir las ventanas todos los días sigue siendo la mejor manera de renovar el aire del dormitorio.

En definitiva, el especialista sostiene que el mito de que las plantas “roban el oxígeno” durante la noche no tiene un impacto real en el descanso , y que elegir especies adecuadas puede ayudar a crear un ambiente más agradable y relajante.

Fuente: TN