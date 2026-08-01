Imputaron al pediatra acusado de abusar de la madre de una paciente en Santa Fe, pero no quedó detenido

El pediatra santafesino de 40 años, que había sido detenido por una denuncia de abuso sexual contra la madre de una paciente , fue imputado por tres hechos del mismo delito. La acusación se formalizó este viernes en una audiencia realizada en los Tribunales de Santa Fe.

Sin embargo, el juez Luis Octavio Silva rechazó el pedido de prisión preventiva y ordenó que continúe el proceso en libertad bajo una serie de medidas cautelares.

El acusado, identificado como Esteban A. , es investigado por la fiscal Vivian Galeano, quien le atribuyó tres episodios ocurridos entre 2022 y 2026 . El médico estuvo presente durante la audiencia, pero no declaró.

La causa que derivó en su detención comenzó a partir de la denuncia de una mujer de 26 años , madre de una paciente, por un hecho ocurrido el 20 de julio durante una consulta en un sanatorio privado de la capital santafesina.

Según la acusación, después de revisar a la nena, el pediatra le propuso realizarle un chequeo clínico a ella y, en ese contexto, habría abusado sexualmente de la mujer.

A partir de esa presentación, la fiscalía inició la investigación y detectó que existían otras dos denuncias previas contra el profesional .

El primero de esos antecedentes corresponde a 2022 cuando el médico realizaba su residencia en el Hospital Iturraspe. Una adolescente de 14 años había ingresado al centro de salud luego un intento de suicidio y poco después denunció que el profesional la manoseó durante una consulta . Esa causa fue archivada poco tiempo después, informó El Litoral .

El segundo episodio ocurrió en 2024 y fue denunciado como abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda. La presunta víctima es una menor de edad . Esa investigación continuaba abierta, aunque hasta ahora el pediatra no había sido imputado. En ese expediente aún resta la realización de la Cámara Gesell.

Después de reunir esos antecedentes, la fiscal Galeano resolvió imputar al médico por los tres hechos y sostuvo que buscará avanzar con rapidez en la investigación para “compensar la demora que sufrieron las dos primeras víctimas”.

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó la prisión preventiva del acusado, pero el juez entendió que no existían riesgos procesales suficientes para mantenerlo detenido.

Pese a ello, le impuso una serie de medidas cautelares : no podrá salir de la provincia de Santa Fe, deberá entregar su pasaporte, tiene prohibido mantener contacto con las víctimas o sus familiares y, si continúa ejerciendo la medicina, solo podrá hacerlo acompañado por otro profesional. Además, no podrá consumir alcohol ni estupefacientes y tampoco portar armas de fuego.

La fiscal advirtió que, por la cantidad de hechos investigados y las agravantes planteadas, el acusado podría enfrentar una pena de hasta 28 años de prisión si resulta condenado.

Galeano no descartó que durante la investigación aparezcan nuevas denuncias. “Nos llegan versiones de otros casos similares, pero por el momento no hay nada concreto además de lo expuesto”, señaló.

Fuente: TN