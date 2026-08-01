Iban ocho personas en un viejo auto y los chocó un camión: siete muertos

Siete personas de una misma familia murieron cuando viajaban en un viejo auto y los chocó un camión en el kilómetro 22 de la ruta provincial 192, a la altura de Torres, localidad bonaerense ubicada en el partido de Luján y muy cerca del límite con Exaltación de la Cruz.

Todo ocurrió en medio del temporal de lluvia, cuando un Chevrolet Chevette en el que se desplazaban ocho personas fue embestido por un camión Mercedes Benz 1720 de la empresa avícola Granja Tres Arroyos que circulaba sin carga, con un chofer de 22 años y un acompañante.

Según pudo saber Clarín , el auto habría doblado en una pronunciada curva y se cruzó al carril contrario, tras lo cual se produjo el impacto.

Fallecieron en el acto siete de los ocupantes del auto, tres de ellos menores de edad (15, 11 y 10 años).

Las víctimas mortales fueron identificadas como Emiliano Ramón Moreyra (34), Tamara Albarenque (35), Ludmila Fredes (20), Santiago Fredes (19), y los menores Milagros (15), Martina (11) y Josefina Moreyra (10).

El único sobreviviente fue Ignacio Sobot (21), quien fue internado con pronóstico reservado en el Hospital San José de Exaltación de la Cruz.

Los dos ocupantes del camión, el conductor de 22 años (Juan Bautista Rodríguez) y su acompañante de 53 (Mariano Humberto Desandi), resultaron ilesos.

En el lugar trabajaron agentes de la Policía de Robles, personal del Destacamento Torres, Bomberos Voluntarios de Luján y peritos de la Policía Científica, quienes llevaron adelante las pericias para determinar las causas de la tragedia.

El Chevrolet Chevette es un auto que fabricó la compañía estadounidense General Motors (GM). Por un lado, el modelo producido por la subsidiaria GM en Brasil desde 1973 hasta 1993 y, por otro, el modelo producido por la empresa matriz GM en Norteamérica entre 1976 hasta 1987.

De acuerdo a sus especificaciones técnicas, tiene capacidad para cinco personas.

El auto era conducido por Emiliano Ramón Moreyra.

El fiscal Juan Manuel Esperante , de Exaltación de la Cruz, interviene en el caso en el que también instruyeron actuaciones agentes de la Estación de Policía Comunal de Parada Robles.

Fuente: Clarín