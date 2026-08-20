Horarios de todos los partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura 2026

Este viernes comienza la fecha 6 del Torneo Clausura 2026 que se extiende hasta el lunes 24 de agosto. Se disputarán 15 partidos y todos, por primera y única vez en este certamen, serán interzonales. El minuto a minuto de cada uno de los encuentros, con estadísticas actualizadas en tiempo real, se puede seguir en canchallena.com.

La jornada comienza, justamente, este viernes, con dos partidos. Primero, a partir de las 14.30, Aldosivi y Unión se enfrentarán en el estadio José María Minella. Luego jugarán Estudiantes de Río Cuarto y San Lorenzo, desde las 20, en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini.

El sábado se llevarán a cabo otros cinco compromisos. La actividad comienza a las 16 con dos duelos en simultáneo: Gimnasia de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza en el estadio Juan Carmelo Zerillo y Atlético Tucumán vs. Instituto en el Monumental José Fierro. Más tarde, a las 18.30, Independiente recibirá a Independiente Rivadavia en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Por último habrá dos juegos a las 21: Huracán vs. Deportivo Riestra en el Tomás Adolfo Ducó y Newell’s vs. Banfield en el Marcelo Bielsa.

El domingo nuevamente se jugarán cinco encuentros. A las 14.45, Barracas Central recibirá a Platense en el Claudio ‘Chiqui’ Tapia y Estudiantes de La Plata visitará a Sarmiento en el Eva Perón de Junín. Posteriormente, desde las 17, Belgrano y Defensa y Justicia se verán las caras en el Julio César Villagra. Luego, a las 19.15, River y Vélez jugarán en el estadio Monumental, y a las 21.30 se cruzarán Racing vs. Boca en el Cilindro de Avellaneda.

La sexta fecha del Clausura culminará el lunes con tres partidos. En el primer turno, desde las 19, se enfrentarán Tigre vs. Central Córdoba en el José Dellagiovanna. Por último, a partir de las 21.15, dos duelos en simultáneo le bajarán el telón a esta jornada: Lanús vs. Argentinos Juniors en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez y Talleres vs. Rosario Central en el Mario Alberto Kempes.

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Fuente: La Nación