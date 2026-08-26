Hay alerta amarilla en Cuyo por nieve y lluvias, pero en el norte del país esperan temperaturas de hasta 30°

Desde esta madrugada, el viento zonda azota Mendoza, con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, que podrían hacer subir rápidamente las temperaturas en la provincia. En tanto que en las localidades del norte del país se esperan temperaturas cerca de los 30°C durante la jornada de hoy y mañana.

Además, varias provincias cordilleranas presentan alerta amarilla por fuertes vientos y en algunos casos se suman también advertencias por posibles nevadas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla este miércoles en toda la provincia de Mendoza por la llegada del viento zonda esta madrugada, un fenómeno que baja desde la Cordillera de los Andes con mucha fuerza, calor y sequedad.

Debido a su veloz irrupción, suele ocasionar deshidratación, dolores de cabeza e irritación en las vías respiratorias. Hasta el momento, medios locales informaron que no se suspenden las clases en las instituciones mendocinas, excepto la Universidad Maza, que interrumpió sus actividades hasta el mediodía.

Vecinos de distintas zonas de Gran Mendoza reporaton caídas de árboles y cortes de luz producto del zonda.

"El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", advirtió el SMN.

Si bien por la tarde se espera que la temperatura llegue a 25°C producto del zonda, por la noche podría haber una rotación del viento, proveniente del sur, que ocasionará el descenso de la temperatura con lluvias aisladas.

Además, en la zona de montaña de la provincia rige la alerta naranja por intensas nevadas, que mantienen nuevamente cerrado el paso Cristo Redentor hace dos días.

Jujuy, Salta, Formosa, Catamarca, Misiones, Chaco, Santiago del Estero y Corrientes esperan temperaturas que rondarán cerca de los 30°C entre hoy y mañana.

En San Salvador de Jujuy se espera un día soleado con máximas de 27°C esta tarde, que alcanzarán los 32°C durante este jueves, aunque con mayor nubosidad.

En la misma línea, en Salta este miércoles el termómetro alcanzaría los 28°C, con un cielo despejado, mientras que hacia el jueves llegará a los 32°C durante la tarde.

Formosa , por su parte, espera máximas de 27°C para hoy y 31°C para mañana, con un cielo parcialmente nublado. Igual que Resistencia, Chaco , que tendrá una tarde de calor con 27°C este miércoles y el veranito seguirá mañana con algunas nubes y 30°C.

En Posadas, Misiones , este miércoles el termómetro llegaría a 27°C para ser superado el jueves con 32°C. De manera similar, en Corrientes , hoy la temperatura alcanzará los 27°C y mañana 30°C.

En San Fernando del Valle de Catamarca , se pronostican 30°C para este miércoles, que bajarán a 24°C durante la jornada del jueves. Lo mismo sucederá en Santiago del Estero , donde hoy se esperan 30°C en la tarde, con el cielo algo nublado, y mañana descenderá a 25°C la máxima.

Las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, parte de San Luis, Neuquén, Río Negro y Chubut presentaban alerta amarilla por intensos vientos este miércoles, de acuerdo con el SMN.

En todos los casos, la alerta afecta a las zonas cercanas a la Cordillera de los Andes, donde Mendoza presenta además alerta naranja por nevadas.

La provincia de San Juan presentá también alerta amarilla por nieve en la zona de montaña, al igual que Neuquén, donde hay además advertencias por fuertes lluvias, al igual que Río Negro y Chubut.

Fuente: Clarín