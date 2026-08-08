Guardar una almendra en la billetera: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Entre los distintos rituales que existen para atraer abundancia o prosperidad, hay uno súper sencillo y cada vez más popular: guardar una almendra en la billetera . Esta práctica propone llevar este fruto seco como símbolo de crecimiento y buena fortuna.

La almendra , para algunas creencias como el Feng Shui , está relacionada al crecimiento y la abundancia. Por eso, al colocarla en la billetera, donde está la plata y las tarjetas, recuerda la intención de prosperar y cuidar los recursos.

Para potenciar la energía positiva y aprovechar todos los beneficios de este ritual, se deben tener en cuenta ciertas características y, sobre todo, la forma en que se guarda la almendra:

La práctica es sencilla: se elige una almendra entera y en buen estado y se la coloca en un compartimento de la billetera donde no se rompa. Muchas personas prefieren hacerlo al inicio de un nuevo mes , en una fecha especial o cuando buscan empezar una etapa económica diferente.

Algunos acompañan el gesto con una frase o pensamiento relacionado con sus metas: mejorar las finanzas, conseguir trabajo, iniciar un emprendimiento o alcanzar un objetivo de ahorro.

Aunque el Feng Shui nació en China y la almendra no forma parte de sus símbolos tradicionales más conocidos, con el paso del tiempo comenzó a incorporarse en algunas prácticas por el significado que distintas culturas le atribuyen. Al tratarse de una semilla, representa el nacimiento de nuevas oportunidades, el desarrollo personal y la capacidad de crecer incluso en contextos difíciles.

Además, su forma alargada y su interior nutritivo se asocian con la abundancia, la energía y el cuidado de los recursos, conceptos que también están presentes en los principios del Feng Shui. Por ese motivo, algunas personas la utilizan como un amuleto para acompañar objetivos personales, atraer prosperidad y reforzar la sensación de estabilidad.

Fuente: TN