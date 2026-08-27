Fue al baño de un boliche, sus amigos no volvieron a verla y apareció herida en una cantera

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Una joven de 22 años desapareció durante la madrugada del domingo en Río Gallegos y fue encontrada casi 22 horas después en una cantera del barrio Los Lolos, con una grave herida en el cuello.

Agustina Ríos se encontraba en un boliche ubicado sobre la autovía cuando, alrededor de las 5.45, les dijo a sus amigos que iba al baño. Fue la última vez que la vieron. Poco después, su teléfono se apagó y se inició un operativo de búsqueda.

Finalmente, un amigo encontró a la joven en una cantera. Agustina presentaba una importante herida en el cuello y otras escoriaciones en distintas partes del cuerpo. Fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde permanece estable luego de ser intervenida quirúrgicamente.

En el lugar donde fue encontrada, los investigadores secuestraron un cuchillo y hallaron manchas de sangre. El elemento será sometido a peritajes para determinar si estuvo relacionado con la lesión. Algunas de las marcas en el cuerpo hicieron sospechar de un posible forcejeo.

La Justicia intenta establecer qué ocurrió durante las casi 22 horas en las que la joven estuvo desaparecida. Los investigadores buscan determinar si llegó por sus propios medios a la cantera o si alguien la trasladó hasta allí.

El Juzgado de Instrucción N° 3 ordenó analizar las cámaras de seguridad, realizar un peritaje sobre el teléfono y tomar declaraciones a las personas que estuvieron con Agustina antes de su desaparición. La propia joven también fue entrevistada en el hospital y su testimonio podría ser clave para reconstruir lo ocurrido.