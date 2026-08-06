Flávio Bolsonaro culpó a Lula da Silva de la crisis con Argentina y a su “política exterior ideologizada y de confrontación”

El senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro repudió este jueves "con vehemencia" la decisión del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de rebajar las relaciones diplomáticas con Argentina a nivel de encargados de negocios, que atribuyó a la política "de confrontación" del líder progresista.

"Repudio, con vehemencia, la decisión del Gobierno de Lula de degradar las relaciones diplomáticas con la Argentina , nación hermana, nuestro mayor socio comercial en América del Sur y amiga histórica del pueblo brasileño", aseguró en un comunicado el candidato del ultraderechista Partido Liberal (PL) a las elecciones presidenciales de octubre próximo.

De acuerdo con el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, al que los sondeos señalan como principal rival de Lula en las presidenciales , "romper con Buenos Aires" no es un hecho inevitable, sino el resultado directo de la "política exterior ideologizada y de confrontación" del actual Gobierno.

" Lula ve desmoronarse a sus aliados y reacciona rompiendo con los vecinos que eligieron la libertad ", escribió el hijo de Jair Bolsonaro.

El pasado martes, el Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva rebajó sus relaciones diplomáticas con Argentina al nivel de "encargado de negocios", tras la última ola de insultos de Milei hacia el jefe de Estado vecino.

**STATEMENT BY SENATOR FLÁVIO BOLSONARO ON LULA'S DIPLOMATIC BREAK WITH ARGENTINA** 1. I vehemently repudiate the Lula government's decision to downgrade diplomatic relations with Argentina — a sister nation, our largest trading partner in South America, and a historic friend of… pic.twitter.com/M1sXnkCn48

Tanto en el discurso que pronunció en Brasil en el acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Bolsonaro como en diferentes declaraciones a medios de comunicación, Milei lanzó ofensas contra el presidente brasileño , a quien tildó de "ladrón", "presidiario" y "corrupto".

La cancillería argentina lamentó la decisión del Gobierno brasileño y la calificó como una medida "adoptada unilateralmente" que continúa "aislando a Brasil del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas".

Según Bolsonaro, la política exterior de Lula generó en pocas semanas crisis con tres países de América: Argentina, Estados Unidos y Paraguay . "Ningún gobierno de la historia reciente logró aislar tanto a Brasil en tan poco tiempo", afirmó.

El líder ultraderechista afirmó que, para justificar ese aislamiento, el presidente usa como instrumento de propaganda la retórica de la defensa de la dignidad nacional.

Pero, afirmó, "la soberanía y el prestigio de Brasil no se protegen con bravatas electoralistas ni rupturas diplomáticas. Se protegen con una economía fuerte, capacidad de negociación y una política exterior comprometida con los intereses permanentes de la Nación y no con las vanidades del gobernante de turno ".

Ya en clima electoral, el candidato dijo: "El próximo país en liberarse de ese proyecto fracasado será Brasil. A partir de 2027, volveremos a tratar a nuestros vecinos como socios, no como adversarios ideológicos, y reconstruiremos los puentes con la Argentina, Paraguay, Estados Unidos y todas las naciones libres del continente", cerró.

Fuente: Clarín