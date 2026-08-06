Fito Páez se sumó a las protestas contra la extranjerización de tierras: “La Argentina no se vende, man”

En medio del debate en el Senado por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada , el artista Fito Páez se sumó a las protestas al publicar un video en sus redes sociales desde la movilización en San Carlos de Bariloche.

“Estamos esperando la columna que viene del otro lado y vamos a ir todos para el Centro Cívico. La Argentina no se vende, man. ¿Tan difícil es de entender?” , expresó el músico vestido con un camperón y rodeado de manifestantes en X.

En la previa de la marcha, el artista había difundido un video en el que convocó a sus seguidores sumarse a la manifestación.

“Estamos en un lugar recóndito en la Patagonia argentina que no la van a vender. No le vamos a dejar que la vendan a nadie, porque es nuestra. Besotes”, manifestó horas atrás. El músico se encuentra en Bariloche preparando un show que realizará próximamente en Teatro Real en Madrid.

Según El Cordillerano , la movilización convocada en la provincia patagónica comenzó este jueves por la tarde en la intersección de las calles Onelli y Moreno, en San Carlos de Bariloche donde se congregaron decenas de vecinos, organizaciones sociales, comunidades mapuche y referentes de distintos sectores social. La manifestación avanzó hasta el Memorial de Veteranos de Malvinas para luego continuar hacia el Centro Cívico.

De esta manera, la leyenda del rock nacional sumó su voz al frente de figuras públicas que rechazaron la iniciativa oficialista, entre quienes figuran Tini Stoessel , Emilia Mernes , L-Gante , Rosalía , La Joaqui, Dillom y Ca7riel , además del futbolista de la selección nacional Lisandro Martínez.

Esta fuerte presión social sumado a la propia de bloques aliados resultó una pieza clave para que el Gobierno finalmente cediera y retirara el capítulo de extranjerización de tierras incluido dentro del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, cuya discusión se lleva a cabo esta tarde en la Cámara alta.

Enfrentada con el gobierno de Javier Milei, Lali Espósito fue una de las primeras en manifestarse. En un video, convocó: “Nos encontramos el jueves en la plaza, en el Congreso, para defender nuestra tierra, el agua, nuestros recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí”.

Por su parte, la cantante Nicki Nicole compartió distintas convocatorias a la marcha y escribió: “¡Necesito a todos los jóvenes que me siguen defendiendo nuestro futuro y defendiendo nuestras tierras! ¡Necesito que se hagan cargo de lo que es de ustedes!”. Y agregó: “¡La Argentina es de ustedes y la están vendiendo, están vendiendo su país! ¡Este 6 de agosto presentes en las calles defendiendo nuestro país!“.

Fuente: La Nación