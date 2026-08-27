Familiares de las víctimas del Dubrovnik volvieron a reclamar justicia: “Hieren nuestra memoria”

ZONALES





A casi 22 meses del derrumbe del apart hotel ocurrido en Villa Gesell, familiares de las nueve víctimas difundieron un comunicado en el que cuestionaron las demoras de la causa y rechazaron los planteos de las defensas para desvincular a algunos de los principales involucrados.





A casi dos años de la tragedia del Hotel Dubrovnik, familiares de las personas que murieron como consecuencia del derrumbe volvieron a reclamar avances en la investigación judicial y exigieron que se determinen las responsabilidades por un hecho que consideran evitable.





El apart hotel de diez pisos se derrumbó durante la madrugada del 29 de octubre de 2024, en pleno centro de Villa Gesell. El episodio provocó la muerte de nueve personas y dio lugar a una investigación penal destinada a establecer qué ocurrió durante las obras realizadas en el edificio y quiénes tuvieron responsabilidad en las modificaciones estructurales.





En las últimas horas, los familiares difundieron un nuevo comunicado en el que expresaron su “profundo rechazo ante los recientes intentos de las defensas particulares por desvincular a los principales involucrados de la causa penal”.





Según plantearon, las estrategias judiciales que buscan apartar a determinados imputados generan una profunda preocupación entre quienes perdieron a sus familiares y consideran que pueden contribuir a extender los tiempos de una causa que todavía no llegó a una resolución definitiva.





“Presenciar estrategias que buscan eludir responsabilidades hiere nuestra memoria y dilata el proceso judicial”, señalaron en el documento.





Los familiares sostienen que la investigación debe contemplar la posible responsabilidad de todos los actores que intervinieron, desde quienes promovieron las reformas realizadas en el edificio hasta los profesionales encargados de los aspectos técnicos y los organismos que tenían funciones de control.





“Sostenemos con firmeza que la responsabilidad por este hecho evitable es compartida”, afirmaron.





En ese sentido, remarcaron que será la Justicia la que deberá establecer el grado de responsabilidad que corresponde a cada una de las personas involucradas. En particular, hicieron referencia a la propiedad del hotel, a los profesionales técnicos vinculados con las obras y a las autoridades municipales que debían ejercer tareas de fiscalización y control.





Para las familias, el paso del tiempo no solamente representa una demora judicial, sino que también profundiza el impacto emocional de una tragedia que continúa presente. Por ese motivo, reclamaron que el proceso avance con mayor rapidez y que las distintas presentaciones de las partes no desvíen el eje central de la investigación.





“Exigimos al Poder Judicial que actúe con celeridad, rigurosidad y absoluta independencia legal”, expresaron.





También advirtieron que continuarán acompañando el proceso y reclamando que se establezcan responsabilidades penales si corresponde.





“No permitiremos que chicanas técnicas desvíen el foco de la investigación. Seguiremos unidos y movilizados hasta que se dicten condenas firmes y ejemplares para cada uno de los responsables”, remarcaron.





El comunicado lleva la firma de Marcela Silvia Lectora, madre de Dana Desimone; Carlos Matu, padre de Ezequiel Matu; Margarita Vallejos, madre de Matías Chaspman; Silvana Perhauc, madre de Nahuel Stefanic; y Gladys Gutiérrez, hermana de Javier Gutiérrez.





A casi 22 meses del derrumbe, los familiares mantienen así su reclamo para que la investigación determine qué responsabilidades tuvieron quienes participaron de las obras, de las decisiones técnicas y de los controles que debían garantizar la seguridad del edificio.





“Justicia por todas las víctimas de Villa Gesell”, concluyeron.