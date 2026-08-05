Eva Bargiela rompió el silencio tras el escándalo de su exmarido Facundo Moyano

Facundo Moyano quedó envuelto en un escándalo tras protagonizar un confuso episodio vinculado con el consumo de drogas en su departamento de Belgrano con la modelo rosarina Candela Arizaga . Fue detenido y trasladado a la Comisaría Vecinal 13A tras un llamado al 911 que alertó sobre el incidente. Luego de la indagatoria, quedó imputado por delitos de violencia de género y, según pudo saber LA NACION , si bien fue excarcelado, continuará procesado y deberá cumplir pautas fijadas por la Justicia para mantener la libertad. En medio del revuelo mediático, quien se pronunció al respecto fue su exesposa Eva Bargiela , quien, si bien no entró en detalles, dejó en claro su postura.

“La verdad no tiene nada que ver conmigo y no tengo nada para decir” , sostuvo la modelo durante la tarde del martes 4 de agosto al ser consultada por las cámaras de Primicias Ya (América TV) sobre lo sucedido con su exmarido. “ No importa si me sorprende o no , no tengo nada para decir del tema. No tiene que ver conmigo ”, insistió a modo de despegarse completamente de la imagen de su exmarido y advirtiendo que no quería hablar sobre el tema.

Acto seguido le consultaron si durante su relación con Moyano vivió alguna situación de violencia, pero una vez más prefirió llamarse al silencio. “Perdón, te juro que me da vergüenza tener que cortarles el rostro porque sé que son un amor siempre, pero no tengo nada para decir”, sentenció.

La historia de amor entre la modelo y el sindicalista comenzó en 2016 , cuando se conocieron en un restaurante al que fueron a comer con amigos. “Me sorprendió porque pensé que Facundo era Pablo, alguien de mayor edad, y cuando lo vi llegar a él, me impactó. No lo conocía, pero me pareció re potro. Él no me cree, pero desde ese día sabía que íbamos a terminar juntos ”, sostuvo la modelo. Fue una relación con varias idas y vueltas, separaciones y reconciliaciones hasta que finalmente se convirtieron en marido y mujer el 15 de octubre de 2021 en el registro civil de la calle Uruguay 753.

La relación llegó a su fin dos años después de dar el sí y ella se enteró de que estaban separados cuando él lo anunció en televisión . “Es doloroso porque por lo menos yo me casé pensando que iba a ser para toda la vida, que iba a formar una familia y todo lo que eso implica” , reveló ella en aquel entonces. Firmaron el divorcio en 2025 y, si bien su matrimonio no resultó como soñaba y la ruptura fue bastante controversial y mediática, la modelo logró dar vuelta la página y rehacer su vida.

En diciembre de 2023 conoció en un boliche de Buenos Aires a Gianluca Simeone , el hijo del medio de Diego “Cholo” Simeone y Carolina Baldini . Una videollamada en Año Nuevo fue el puntapié para comenzar un sinfín de conversaciones a la distancia, puesto que mientras ella estaba en la Argentina, él jugaba al fútbol en España. Cuando él finalizó la temporada, viajó a verla, se juntaron a merendar y nunca más se separaron. Al poco tiempo blanquearon la relación y, luego de que él se retirara del deporte profesional, se instalaron en Buenos Aires, donde el 25 de octubre de 2025 le dieron la bienvenida a Faustino, su primer hijo en común.

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Fuente: La Nación