“Es un tema de plata, como todo lo que hacés”: insólito cruce de Martín Lousteau y el empresario Martín Varsavsky por un refugio antibélico en Mendoza

El diputado Martín Lousteau y el empresario argentino-español Martín Varsavsky se trenzaron en un enfrentamiento en redes sociales por las críticas del legislador nacional contra un campo que el hombre de negocios compró al pie de la cordillera en Mendoza. En el centro de la polémica quedó un supuesto refugio para millonarios y la sombra de la Tercera Guerra Mundial, que para algunos -entre ellos Varsavsky- ya empezó.

Todo se inició por un artículo que Lousteau publicó en "Rumbo en disputa", su newsletter. "(No) Te invito a mi fiesta en el búnker. Delirios de millonarios faltos de coraje", fue la explosiva presentación que hizo sobre un supuesto plan de multimillonarios para encontrar refugio ante un eventual conflicto mundial.

Allí habló de la compra de un campo de 32 mil hectáreas que hizo Varsavsky , que le puso al predio "Wamani". Acusó al empresario de especular "con una gran guerra entre las potencias de Oriente y la mayor parte de las naciones occidentales". Y mostró los argumentos sobre el país como salvaguarda ante un eventual apocalipsis bélico: "La Argentina, lejos de los blancos nucleares del hemisferio norte y capaz de producir su propia comida y su propia energía, sería uno de los lugares más seguros del globo".

"Es evidente que el tema guita lo desvela ", profundizó contra el empresario, a quien criticó a lo largo del artículo como cara visible del supuesto búnker antiguerra.

"Estos millonarios planean qué hacer frente a un holocausto nuclear o climático. No discuten un minuto ni se involucran en cómo evitarlo. Tienen satélites, fortunas, empresas, teléfono directo con presidentes y primeros ministros. Uno esperaría escuchar algo como 'pongo una porción de mi tecnología y mi plata a disposición del bien común'. Pero no, ven venir la guerra más grande de la historia y… compran una pista de aterrizaje en San Carlos, Mendoza", escribió en su substack .

Su artículo no tardó en enfurecer a Varsavksy.

El empresario argentino, fuerte defensor de Milei en redes y que vive en España, publicó en sus redes un breve video para responderle al exsenador, a quien dijo no conocer y hasta pronunció de forma incorrecta su apellido.

"Cuando el Presidente Milei llama soretes de mierda y mierda a los periodistas argentinos, o a casi todos, a mí me parece que el Presidente se pasa", dijo Varsavsky en modo selfie. "Hasta que de repente me atacan a mí por el campo que compré en Mendoza", reflexiona ya dirigiéndose a Lousteau.

"Hay un senador [sic] Martín Losteau [lo pronuncia literal], o algo así, no sé qué, no lo conocía, lo veo en X. Acaba de escribir un artículo contra nosotros. Es como... Martín Lobosteau, será Lustó o algo así", dijo Varsavksy.

"No me lo leí todo, pero pone 'y qué van a hacer, su fortuna no va a valer nada ahí'. Pero, Martín Loustou , te digo que no es nuestra fortuna. Mis papás, que no tenían ninguna fortuna y que vivieron en la Argentina en la Segunda Guerra Mundial, no les pasó nada. Porque en la Argentina no le pasó nada a nadie, porque toda la Argentina es un refugio . La sociedad argentina durante la Segunda Guerra Mundial, que fue nuclear, funcionó perfectamente", comparó.

"Así que basta de mentir y de escribir artículos idiotas sobre lo que hacemos nosotros. Nosotros nos compramos un campo en Argentina porque no vivimos en Argentina. Y los que viven en Argentina no tienen que comprarse ningún campo, pueden quedarse en Buenos Aires, que también va a ser un refugio", concluyó en el video, en el que reafirmó su sospecha de que la Tercera Guerra Mundial ya está en marcha.

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No es el único que sostiene la hipótesis de un gran conflicto bélico. La sombra de la guerra mundial se levantó con la invasión rusa de Ucrania y cobró una nueva dimensión cuando se desató la guerra en Medio Oriente. De hecho, esta semana el columnista Bret Stepehen reafirmó ese concepto en un artículo publicado en el New York Times .

En otra respuesta a Lousteau, Varsavsky también dijo que el campo está abierto a visitas. "Otro que no entiende que el refugio es toda la Argentina, no entiende la idea. No hay bunker, no hay nada especial, el que quiere va y visita nuestro campo", escribió en la red social, en la que inclusó extendió personalmente la invitación a otros usuarios.

A la discusión se sumó Marcos Galperin , otro empresario que apoya a Milei. "Welcome to Peronia Martín!" , le dijo.

"Hola Martín, gracias por la respuesta", comenzó, diplomático, Lousteau. Coincidió con Varsavsky en que "Argentina fue refugio" a inicios y mediados del siglo XX. Pero contestó: "No te vi igual de hospitalario cuando rechazabas la inmigración en España, que te acogió a vos. Se ve que es un tema de plata. Como todo lo que decís. Y hacés".

El diputado retomó el tono de su artículo. "¿Hay que vender la Argentina refugio para que se la queden los ricos? ¿O cuidarla para todos los argentinos? Me parece que mis compatriotas ( los tuyos no sé bien cuáles son ) ya se expresaron cuando el gobierno que apoyas -por convicción o por conveniencia- intentó la extranjerización de tierras", apuntó Lousteau al proyecto ley de Propiedad Privada y los cambios en la ley de Tierras, una iniciativa que el oficialismo tuvo que recortar para que pasara por el Senado.

Y cerró: "Entiendo que estás armando un negocio con los recursos y la ubicación privilegiada de nuestro país para tus amigos millonarios, esperando el momento de la Tercera Guerra Mundial. Suerte con eso".

Fuente: Clarín