“Eran dos nenes enfierrados”: Golpearon a un padre y le apuntaron a su hijo de 8 años para robarle el auto

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Un hombre fue golpeado y amenazado con un arma delante de su hijo de 8 años durante un violento robo ocurrido en Lanús. Los delincuentes le apuntaron al menor para obligarlo a entregar las llaves de su auto y toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad.

Fernando estaba junto a su pareja, Luz, y su hijo cuando llegaron a pocos metros del edificio donde viven. Según contó, como suelen hacer para evitar robos, habían dado algunas vueltas para observar el movimiento de la zona.

Esta vez, sin embargo, fueron sorprendidos por dos delincuentes que, de acuerdo con las primeras averiguaciones, serían menores de edad.

“Yo le dije a mi señora: ‘¿Y estos dos?’, y ella me dijo: ‘No, son dos nenes’. Porque esa es la verdad, son dos nenes, dos nenes enfierrados”, relató Fernando.

Los asaltantes atacaron al hombre, lo tiraron al piso y lo golpearon. En medio del forcejeo, uno de ellos apuntó con un arma al hijo de 8 años.

“Yo no les quería dar la llave, pero cuando le apuntan al nene, no me queda otra. Una situación horrible”, contó la víctima.

Los delincuentes finalmente se apoderaron del vehículo, se subieron y escaparon. Durante la huida estuvieron a punto de atropellar a Fernando.

“Te da una sensación de impotencia. Trabajamos todo el día y en un segundo te sacan todo”, expresó el hombre.

El impacto en el nene

Más allá del robo del vehículo, Fernando aseguró que la situación dejó profundamente afectado a su hijo.

“Está destruido, no quiere salir a la calle. Estamos, la verdad, destruidos, es una situación horrible”, contó.

El chico incluso dejó de querer ir a la escuela. Sus compañeros le escriben para alentarlo y decirle que lo esperan, pero la familia asegura que todavía tiene mucho miedo después de haber sido amenazado con un arma.

“Nosotros tenemos que seguir trabajando, ella es docente, yo tengo mi trabajo, pero el tema es el nene. Porque ni siquiera a la escuela quiere ir”, lamentó Fernando.

Los sospechosos estarían identificados

Según relató la víctima, la Policía ya tendría identificados a los presuntos autores y conocería dónde viven. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no fueron detenidos porque serían menores de edad.

“La Policía sabe quiénes son, saben dónde viven, pero no pueden hacer nada al ser menores de edad”, afirmó.

Fernando contó que, según le explicaron, cuando los menores son encontrados interviene un familiar para retirarlos.

La familia aguarda ahora que la Fiscalía de Avellaneda autorice nuevas medidas para avanzar con la investigación. Mientras tanto, el vehículo todavía no fue recuperado.

“Todos mis amigos y familiares me dicen ‘la sacaste barata’. No, no la saqué barata, no puede ser más esto”, concluyó Fernando.