Encontraron muerto en situación de calle a Max Higgins, el jamaiquino que prometió construir el “Disney argentino”

El jamaiquino Emile Maxim St. Patrick Higgins (55) , conocido por haber impulsado el proyecto de construir un “Disney argentino” en San Pedro, fue encontrado muerto el lunes en Merlo, provincia de Buenos Aires.

Según fuentes consultadas por LA NACION , un empleado de la línea de colectivos 216 alertó a las autoridades tras ver a Patrick Higgins tendido en una calle de la localidad de Libertad. De acuerdo al testimonio del testigo, llevaba más de 20 días deambulando por la zona. El hombre, de 55 años, fue hallado en posición fetal.

Al arribar al lugar, efectivos de la Policía Bonaerense constataron su fallecimiento. La Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 de Morón abrió una causa bajo la carátula “averiguación de causales de muerte” y ordenó la realización de una autopsia para determinar las circunstancias en las que se produjo el deceso.

En 2007, Patrick Higgins anunció la construcción de un Disney World en un predio de 132 hectáreas que, según afirmaba, era de su propiedad y estaba ubicado en la ciudad bonaerense de San Pedro. Un cartel instalado en el terreno y el respaldo inicial de las autoridades locales le otorgaron cierta credibilidad al ambicioso proyecto. Sin embargo, la propia Disney se encargó de desmentir cualquier vínculo con la iniciativa.

Meses antes, había impulsado World Football Idol , un reality que buscaba descubrir a la próxima estrella del fútbol. El ganador obtendría un premio de miles de dólares y la posibilidad de realizar una prueba en el club que eligiera. La primera convocatoria tuvo lugar el 12 de mayo, en el Estadio Mundialista de Mar del Plata.

El empresario llegó a “La Feliz” en un jet privado y, apenas aterrizó, se subió a un Lamborghini Diablo modelo 1989 , vehículo en el que también podría dar una vuelta el vencedor. A pesar del atractivo de los premios, la propuesta no despertó el interés esperado: apenas unas 30 personas se inscribieron.

Higgins no se dio por vencido y siguió adelante con sus planes. El 24 de julio, en el polideportivo Islas Malvinas, se llevó a cabo una segunda instancia de la propuesta. Para atraer al público, convocó a Diego Maradona e hiló tres shows musicales: La Sole, Los Nocheros y Gloria Gaynor. El conductor del evento fue Sergio Goycochea .

El 24 de noviembre de 2007, el “Rey del Entretenimiento” volvió a generar una convocatoria y escogió, una vez más, al Estadio Mundialista de la avenida Juan B. Justo. La lluvia opacó la jornada y poca gente se hizo presente en el lugar, a pesar de las atractivas actuaciones del grupo Miranda! , que ofició de telonero de Duran Duran .

Ni aquel certamen logró catapultar a la fama a ningún aspirante a astro del fútbol ni se levantó en San Pedro un Disney local. Hasta tiempos recientes, nada más se sabía del singular jamaiquino que habría dejado un importante saldo deudor con un destacado empresario marplatense dedicado a la producción de eventos y cuyas tierras sanpedrinas terminaron siendo embargadas.

LA NACION dialogó con Patrick Higgins en abril de 2021, en plena pandemia de coronavirus. Vestido con un traje azul, un pañuelo sobresaliendo del bolsillo, medias al tono, remera blanca y zapatos marrones en buen estado, vivía ya en situación de calle sobre la avenida del Libertador, a metros del Patio Bullrich.

Fuente: La Nación