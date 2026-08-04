Encontraron muerta a una mujer dentro de un pozo en el patio de su casa en La Plata

Una mujer de 59 años fue hallada muerta este martes en un pozo del patio de su casa en la localidad de Villa Elisa, La Plata, y la Justicia investiga las causas del fallecimiento.

El cuerpo de la víctima, identificada como Sandra Cañete , fue descubierto por una amiga que ingresó con la ayuda de un vecino a la propiedad ubicada en la calle 25 y 413. La mujer había sido alertada por el hijo Cañete quien no lograba comunicarse con su madre desde el día anterior.

Según consta en el parte policial al que tuvo acceso El Día, la amiga de la víctima la encontró caída de cabeza dentro del pozo. Tras el macabro hallazgo, dio aviso inmediato a la policía.

Junto al cuerpo de la mujer se hallaron una pala de punta, un pico, un balde de acero inoxidable, un alargue conectado a la vivienda y una bomba centrífuga.

Asimismo, se detectó un segundo pozo con agua , de menor tamaño, y se constató que la llave térmica de la casa estaba baja, por lo que el inmueble se encontraba sin suministro eléctrico.

Si bien los investigadores descartaron inicialmente indicios de un homicidio o un robo , la Justicia ordenó peritar la bomba centrífuga y la instalación eléctrica del lugar para determinar si la víctima sufrió una descarga fatal.

Una hipótesis preliminar del caso sostiene que la mujer había hecho un pozo para destapar una cámara séptica . La UFI N° 3 de La Plata intervino en el caso bajo la carátula de “Averiguación de causales de muerte”.

La autopsia prevista para este miércoles permitiría esclarecer la causa del fallecimiento.

Semanas atrás, una mujer de 22 años también había sido encontrada sin vida dentro de un pozo de agua en el fondo de una vivienda situada en el barrio Sol y Verde en José C. Paz .

La víctima fue identificada como Carina Elizabeth Cáceres Domínguez y por el hecho quedó proecesado Daniel Ignacio González , de 35 años. En ese caso la Justicia sí avanzó sobre la hipótesis del femicidio .

Según la investigación judicial, la joven recibió un golpe en la cabeza y diez puñaladas en el cuello . Domínguez y González no tenían vínculo previo, pero se constató que permanecieron juntos la madrugada tras los festejos por el triunfo del seleccionado argentino de fútbol sobre el conjunto suizo por los cuartos de final del Mundial de Fútbol en los Estados Unidos .

Tal como contó LA NACION , tras asesinarla el hombre recorrió más de 1000 kilómetros hasta la ciudad de Charata, Chaco. Allí se refugió hasta que observó la irrupción de los efectivos de la comisaría de José C. Paz y de los técnicos de la División Policía Científica en su casa, situada en Suecia al 4200. Frente a esa imagen decidió entregarse en la comisaría de Charata.

La investigación terminó con la detención del sospechoso. Los peritos de la División Policía Científica habían encontrado el cuerpo de Cáceres Domínguez desnudo en un pozo de agua que estaba en el fondo del terreno de la vivienda del imputado. La bicicleta y ropa de la víctima también fueron encontrados allí.

Fuente: La Nación