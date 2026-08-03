Elecciones 2027: cuándo se vota para presidente en la Argentina

El próximo año tiene la característica de ser electoral y concentrar la atención política, por lo que es necesario saber con certeza cuándo se vota para presidente en la Argentina .

Según la legislación vigente , el día de las elecciones generales debe llevarse a cabo el cuarto domingo de octubre , asegurando una fecha preestablecida para el electorado. De esta manera, las elecciones serían el domingo 24 de octubre de 2027 .

El Título III del Código Electoral Nacional, sobre los actos preelectorales establece las normas sobre la convocatoria y fecha de elecciones. “La elección de cargos nacionales se realizará el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos, sin perjuicio de las previsiones del artículo 148″, remarca la normativa.

A su vez, la legislación detalla sobre los plazos y la forma. “La convocatoria deberá hacerse con 90 días, por lo menos, de anticipación” y expresará:

En las próximas elecciones se elegirán presidente, vicepresidente y distintas cantidades de bancas del Congreso Nacional (130 diputados y 24 senadores).

Sin embargo, la jornada electoral de 2027 no se limitará únicamente a las autoridades nacionales . Los votantes elegirán al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . Asimismo, 21 provincias de Argentina definirán a sus próximos gobernadores . A ello se sumará la elección de intendentes y diversas autoridades locales, completando un amplio espectro de cargos.

El oficialismo busca una reforma electoral que termine con las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) . Para ello la Constitución Nacional exige el apoyo de la mayoría absoluta en el Congreso , es decir la mitad más uno de la totalidad de sus miembros. En el caso del Senado, implica el voto afirmativo de 37 senadores.

Al momento, el oficialismo cuenta con 21 legisladores afines para eliminar las elecciones primarias; esto significa que le falta convencer a 16 senadores de otros espacios políticos.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilita el padrón definitivo para la consulta del lugar de votación . Los electores pueden acceder al sitio oficial de la CNE ingresando su DNI, género, distrito y un código de validación . Esta herramienta proporciona la dirección del establecimiento, el número de mesa y el número de orden.

Según los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional , para que un candidato se imponga en primera vuelta debe sumar el 45 por ciento de los votos totales u obtener al menos el 40% y superar al contrincante más cercano por más de diez puntos porcentuales de diferencia.

De no cumplirse estas condiciones, se lleva a cabo una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados en los comicios generales. El ganador del balotaje será quien ocupe el sillón de Rivadavia, sin importar la diferencia de votos entre ambos postulantes.

Fuente: La Nación