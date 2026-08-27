El Senado aprobó los pliegos de jueces clave que podrían decidir en causas que implican al Gobierno

El oficialismo, con votos de los aliados y del peronismo, consiguió este jueves el acuerdo del Senado para aprobar 67 pliegos judiciales enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , entre los que se incluyeron candidatos que pueden ser clave para el Gobierno ya que intervendrán en causas vinculadas con hechos de corrupción.

Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola , dos de los postulantes que generaron mayor atención, consiguieron acuerdo de la Cámara alta y quedaron a la espera de la publicación del decreto presidencial para ser confirmados en los cargos en la Sala I de la Cámara Federal.

El pliego de Bertuzzi no tuvo el acompañamiento del bloque Justicialista , que conduce José Mayans, ni de los santiagueños que están alineados con Gerardo Zamora. Sin embargo, su designación pasó el filtro del Senado al cosechar 44 votos a favor y 23 en contra, mientras que Yadarola recibió el apoyo unánime de la Cámara alta con 66 votos.

Este tribunal porteño es estratégico porque deberá revisar los expedientes vinculados con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y las presuntas irregularidades en la agencia de discapacidad, en las que están involucrados el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , como la investigación por enriquecimiento ilícito del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

Bertuzzi ya forma parte de la cámara, a la que llegó en 2018 por un traslado del ex presidente Mauricio Macri . Pero, por un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la designación, el juez tuvo volver a concursar por el cargo y fue elegido por el Ejecutivo para seguir en tribunal. En tanto, Yadarola también fue elegido por concurso y es una figura cercana al ministro Mahiques.

Dentro de los pliegos aprobados este jueves también se incluyó el de Agustín Rubiero , ex integrante del tribunal de apelaciones de la AFA y postulado como vocal de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones. Su nominación generó algunas controversias por su vínculo con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Además, Rubiero fue cuestionado por pasar del fuero laboral al civil en menos de un año, ya que asumió el cargo en 2025. A eso se suma que no integraba la terna para el cargo sino una lista complementaria.

Con la aprobación de los 67 pliegos, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, consiguió casi un récord al lograr que el Senado aprobará casi 180 candidatos en menos de 6 meses de gestión. El resultado fue elogiado hacia el interior del Gobierno y valoraron la tarea del funcionario al fortalecer el armado judicial.

Con estos datos, el ministro de Justicia parece fortalecido y en la misma sesión de este jueves consiguió que la Cámara también diera estado parlamentario de 24 pliegos, dos de los cuales corresponden a conjueces y que fueron enviados a la comisión de Acuerdos, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, para que se convoque a audiencia pública.

Es cierto que los pliegos judiciales avanzan en el Senado, pero el oficialismo comienza a verse más condicionado por los aliados que presionan para que el temario no quede concentrado en las propuestas enviadas desde la Casa Rosada.

Para acordar la sesión de este jueves, Patricia Bullrich tuvo que abrir las comisiones a los proyectos de los dialoguistas, que vienen presionando por biocombustible, beneficios fiscales para las Pymes y la regulación de los mercados de carbono para financiar proyectos ambientales.

Incluso, aprovecharon el recinto para reclamar que se habilite el tratamiento en comisión del proyecto de Ficha Limpia, que el oficialismo incluyó en su propuesta de reforma electoral que promueve la eliminación de las PASO.

En el cierre del debate, el senador José Mayans , jefe del bloque Justicialista, cargó duro contra Justicia, al apuntar que es "uno de los poderes más desprestigiado de la Argentina" y habló de una "crisis fenomenal". En este contexto se refirió al caso de Fernando Cerimedo a quien definió como "el jefe de propaganda del presidente de la Nación, con el intento de homicidio de una persona con la que tenía una relación".

Para completar, Mayans anunció su decisión de no acompañar el pliego de Pablo Bertuzzi, "por lo que es de público conocimiento de su actuación dentro del Poder Judicial".

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín