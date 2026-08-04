El peronismo fogonea la marcha contra la extranjerización de la tierra y se concentra en bajar el capítulo más polémico

El peronismo movilizará y fogoneará la marcha de este jueves frente al Congreso, con el propósito de visibilizar el rechazo al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y meter presión a los senadores de la llamada oposición dialoguista , habituales aliados del oficialismo y en este caso con cabildeos sobre sus posturas en la sesión. A diferencia de la jornada en la que se sancionó la reforma laboral, en la que la manifestación ya arrancaba con la certeza de derrota , en este caso los dirigentes del PJ mantienen la expectativa de frustrar la aprobación.

“ Hay más presión social que con la reforma laboral, porque ahí estaba la CGT y acá es la gente la que se organiza. Es fuerte la micromilitancia. La presión está en la calle” , comparó un senador del bloque peronista, dedicado a la tarea de intentar restarle al oficialismo votos para el capítulo III, el que elimina las restricciones para la venta de tierras rurales a extranjeros, el más controvertido y problemático para el Gobierno.

El foco de los opositores duros se centrará en tratar de impedir que el oficialismo consiga al menos 36 respaldos para ese tramo de la votación. Con Javier Milei fuera del país este jueves y por lo tanto Victoria Villarruel a cargo del Ejecutivo, en caso de desempate Bartolomé Abdala inclinaría la balanza a favor del Gobierno. Para conseguir su objetivo, el peronismo necesita reunir 37 rechazos.

De acuerdo con los cálculos en el interbloque presidido por José Mayans, a los 25 propios se les sumarían los tres también peronistas de Convicción Federal, los dos santacruceños, la cordobesa Alejandra Vigo, tres de los 10 radicales y los dos misioneros. Estos últimos, en medio de la disputa entre Carlos Rovira y Hugo Passalacqua, podrían votar a favor en general y en contra del capítulo III.

En cuanto a los senadores de la UCR, con el borrador anterior Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama habían adelantado el rechazo al tramo vinculado a la ley de tierras, aunque Patricia Bullrich anunciará cambios para procurar sumar apoyos . El Comité Nacional -presidido por Leonel Chiarella, vinculado a Maximiliano Pullaro- pidió a los senadores votar en contra, lo que abrió interrogantes sobre los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto.

Ya con cuatro intentos fallidos para llegar al recinto, la versión 17 de la redacción del proyecto será presentada este martes por la jefa de la bancada libertaria con Agustín Coto y Nadia Márquez, e incluiría un límite del 25% –actualmente es del 15%- para la extranjerización de las tierras y el requerimiento del doble aval de Nación y la provincia. “Veremos cuál es el nuevo texto. De cualquier manera la idea del Gobierno va a contramano del clima nacionalista que se generó con el Mundial” , advirtió uno de los radicales.

Ante ese panorama, según el poroteo del peronismo podrían ser clave las posturas de la chubutense Edith Terenzi y la neuquina Julieta Corroza, con terminales en los gobernadores Ignacio Torres y Rolando Figueroa. “También depende de los radicales y lo que pase en la calle va a ser importante. El cambio de posición de los misioneros tiene que ver con eso” , consideró una espada parlamentaria del bloque Justicialista.

En la previa, los senadores Mayans, Jorge Capitanich y Wado de Pedro, la diputada Teresa García y el jefe de la bancada en la Cámara baja, Germán Martínez, encabezaron una charla en el PJ nacional en contra del proyecto organizada por Julián Domínguez, ex ministro y actual secretario de Asuntos Agrarios del partido.

También Axel Kicillof convocará a la marcha desde el Movimiento Derecho al Futuro y el PJ bonaerense, confirmó Carlos Bianco. “ El proyecto va contra la soberanía nacional y la defensa de los recursos naturales . Mientras el mundo cuida su patrimonio, Milei va a contramano queriendo entregar nuestro territorio”, aseguró el ministro de Gobierno.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín