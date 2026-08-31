El patrimonio de Javier Milei aumentó 43% y el de Karina 209% en un año: los detalles de las últimas declaraciones juradas

Los hermanos Javier y Karina Milei presentaron sus nuevas declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA). Allí informaron sobre la evolución de su patrimonio en 2025 y revelaron un aumento importante en comparación con el año anterior. En el caso del Presidente , el aumento anual fue del 43,26%, mientras que el de la secretaria general de Presidencia, el crecimiento fue del 209,73%.

El historial patrimonial del jefe de Estado declarado señaló que para fines de 2025 contaba con un capital de 295.182.652,87 pesos frente a los 206.046.375,48 pesos comunicados oficialmente a fines del año anterior.

Sin embargo, el aumento porcentual es mayor cuando se analiza también el patrimonio declarado a principios de 2024, que era de 125.640.891,45 pesos. Así, el incremento en el plazo de dos años fue de un 134,95%, lo que sostiene que el patrimonio del jefe de Estado ha aumentado sostenidamente desde que accedió a la Presidencia.

Por otro lado, aunque con cifras menores, l a tasa de crecimiento de Karina Milei es considerablemente mayor que la de su hermano. Arrancó 2025 con un patrimonio de 11.401.021,93 pesos y cerró el 2025 con 35.312.784,57 pesos, es decir, una suba del 209,73%.

En tanto, si se toma como partida la declaración jurada del 2024, año que abrió con un capital declarado de 3.548.270,42 pesos, el ritmo de crecimiento fue del 895,21 %.

Los fuertes aumentos en los patrimonios de Javier y Karina Milei se explican en parte por la a ctualización del valor sobre sus bienes físicos.

En el caso de Karina Milei, su único inmueble declarado es un departamento de 150 metros cuadrados con cochera en Vicente López, adquirido en julio de 2011. Esta propiedad, que inició 2025 con una valuación de 3.992.825,14 pesos, cerró el año fiscal cotizada en 28.162.492,74 pesos, registrando un salto del 605,33 % en su valor declarado en solo un año.

Asimismo, la funcionaria no ha registrado ningún tipo de vehículo a su nombre en ninguna de sus presentaciones.

En tanto, el Presidente posee una casa de 100 metros cuadrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adquirida en marzo de 2000. Dicho inmueble sufrió una actualización del 91,50 % en su valuación fiscal durante solo un año, saltando de 38.419.071,20 pesos al inicio del año a 73.573.546,13 pesos al cierre de 2025.

A diferencia de su hermana, el líder del Ejecutivo conserva en su patrimonio dos vehículos: un furgón Mercedes Benz Sprinter (modelo 2015) valuado en 20.173.600 pesos y un Peugeot RCZ Coupé (modelo 2013) con un valor fiscal de 16.254.200 pesos. Estos montos se mantuvieron estables en su última presentación.

El perfil financiero de ambos hermanos también muestra estrategias dispares respecto a la liquidez y la moneda de ahorro.

Javier Milei se refugia en el dólar. Declara tener de forma constante un total de 20.000 dólares en efectivo fuera del circuito bancario que, debido al ajuste cambiario, pasaron de representar 20.580.000 pesos a 28.920.000 pesos al cierre del año fiscal.

Adicionalmente, cuenta con 65.562 dólares depositados en cajas de ahorro en el país, equivalentes a 94.802.796,60 pesos al tipo de cambio de cierre. Lo llamativo es que, en el plazo de un año, el jefe de Estado solo aumentó este capital en 20 dólares.

El Presidente también vio crecer exponencialmente sus depósitos en pesos, con su caja de ahorro principal pasando de 13.095.495 a 38.644.533 pesos en doce meses, a la par que se sumaron tres nuevas cuentas bancarias en moneda nacional por montos menores de 21.282 pesos, 3.650 pesos y 75.877 pesos, respectivamente. En contraste, durante el año dejó de figurar una caja de ahorro complementaria que a principios de 2025 acumulaba un saldo de 7.074.524 pesos.

Por último, el jefe de Estado presentó por primera vez una deuda financiera activa: al cierre de 2025 registró un pasivo de 586.357 pesos con el Banco Supervielle, tras haber iniciado el ciclo con un historial limpio de deudas.

Por su parte, Karina Milei mantiene un perfil de ahorro casi exclusivamente en pesos y con nula dolarización , registrando poco más de 76 dólares en su caja de ahorro bancaria al cierre de 2025.

No obstante, la novedad de su última declaración fue la aparición de una cuenta de pago PSP —un servicio financiero ofrecido por alguna billetera virtual—, con un saldo de 3.852.216 pesos.

En tanto Karina pasó de una deuda de 841.961 pesos al inicio de 2025 a cerrar el mismo año con un dinero adeudado de 969.471 pesos. Este monto se desglosa entre unos 60.374 pesos en el Banco ICBC y otros 909.097 pesos al Banco Santander.

Por último, el origen de los fondos anuales ratifica la diferencia de ingresos entre los hermanos. Karina Milei declaró sostenerse exclusivamente con ingresos por su cargo público, informando un ingreso neto de 33.124.206,02 pesos. Prácticamente la totalidad de estos fondos, y un poco más, fue absorbida por sus gastos personales, que ascendieron a 33.688.374,25 pesos.

El Presidente, en cambio, percibe ingresos de forma mixta. Además de los 48.792.217,80 pesos resultantes de su cargo, declaró 45.083.979,43 pesos en concepto de la tercera categoría por Rentas de Empresas y Auxiliares de Comerci o, lo que le permitió declarar un ingreso neto total de 81.806.723,92 pesos. Este mayor flujo de fondos acompañó un salto en los gastos personales del mandatario, los cuales escalaron de 43.391.712,88 pesos en el ejercicio anterior a un total de 66.262.044,60 pesos durante 2025, un incremento mayor al 52%.

Fuente: Clarín