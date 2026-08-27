El papa y la Iglesia argentina destacan el caracter religioso de la visita, pero anhelan que “tenga frutos en toda la sociedad”

El papa León XIV y la conducción de la Iglesia argentina destacaron el “carácter eminentemente” religioso que tendrá la visita que el pontífice hará al país entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque señalaron su anhelo de que no sólo deje frutos en “la vida de la Iglesia”, sino también “para la sociedad argentina”.

El señalamiento fue hecho en un comunicado luego de que el papa recibiera en la mañana de este jueves al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo , y a su secretario general y coordinador general de la visita, el obispo Raúl Pizarro.

“El encuentro se desarrolló en un clima cordial y afable, y permitió compartir distintos aspectos de la vida de la Iglesia en la Argentina, así como permitió conversar sobre la preparación de la visita del Santo Padre al país” , dice el informe difundido por la Oficina de Prensa del Episcopado.

El comunicado detalla que “durante la audiencia, el Papa manifestó su entusiasmo por el viaje y se mostró al tanto de las distintas opciones que se encuentran actualmente en estudio para su realización”, en alusión a las actividades propuestas sujetas a su aprobación.

“En ese marco, se destacó especialmente el deseo de que la visita tenga un carácter eminentemente pastoral y que pueda proyectarse más allá de los días del viaje, dejando frutos para la vida de la Iglesia y también p ara la sociedad argentina” , subraya.

Concluye que “la audiencia se inscribe en el camino de preparación que la Iglesia en la Argentina viene realizando con alegría y esperanza para recibir al Papa León XIV ” tras el anuncio oficial en julio pasado como parte de una gira que incluye Uruguay y Perú.

El miércoles la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, encabezó el segundo encuentro de trabajo destinado a avanzar en los preparativos de la llegada de León XIV que esta vez incluyó a los demás estamentos del Estado con jurisdicción en los lugares donde estará el pontífice.

Estaban representantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, dado que el pontífice, además de la Capital Federal, estará las ciudades de Córdoba y Lu,ján.

En la reunión se abordaron los principales aspectos de la organización: seguridad, logística y el diseño de los eventos masivos y sectoriales que el papa protagonizará en cada distrito.

También se trataron cuestiones vinculadas a la comunicación oficial y al presupuesto necesario para afrontar la visita.

Del encuentro participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, en representación del Ejecutivo nacional.

Por la Ciudad de Buenos Aires estuvo el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, mientras que Córdoba envió a su par provincial, Manuel Calvo. La provincia de Buenos Aires, por su parte, estuvo representada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

El domingo arribará al país la segunda y última avanzada del Vaticano que recorrerá los distintos escenarios previstos para los encuentros para luego elevar un informe al Vaticano y al propio papa que decidirá el programa definitivo.

La intención de los equipos que participan de las reuniones es continuar coordinando de manera conjunta las distintas instancias que demandará la visita papal, en un esquema de trabajo que combina al Gobierno nacional con los tres distritos que recibirán al Papa.

La ministra de Seguridad reveló que ya se hizo un primer relevamiento junto al equipo del Vaticano que vino en junio de los principales posibles escenarios como la basílica de Luján, el Monumento de los Españoles en Palermo y el predio del Área Material Córdoba, donde León XIV oficiaría la misa.

En su primer viaje a la Argentina, en 1982, Juan Pablo II ofició junto al Monumento de los Españoles y en el segundo, en 1987, en el Área Material Córdoba como también en ambos casos en la basílica de Luján.

La ministra remarcó que el operativo no se limitará a los actos centrales, sino que contemplará un refuerzo en aeropuertos, pasos fronterizos y recorridos en distintas provincias por la afluencia de fieles que se espera en todo el territorio.

Entre las posibles actividades se cuenta un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, con autoridades de la sociedad civil en el Palacio Libertad, con empresarios, sindicalistas y movimientos sociales en el auditorio mayor de la UCA en Puerto Madero.

También se baraja una visita al cottolengo Don Orione, en Claypole, y a una cárcel que sería la de Devoto, además de un encuentro con jóvenes, probablemente en el estadio de River Plate.

Hacia mediados de setiembre, el Vaticano difundirá el programa oficial.

Fuente: Clarín