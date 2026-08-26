El misterioso y turbio personaje de “El Americano” en el caso Loan: drogas, la DEA y una amenaza de “guerra con EEUU”

Preocupado por los fuertes testimonios que se escucharían en su contra este miércoles, Nicolás Gabriel Soria (44) se anticipó y volvió a declarar ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes para intentar menguar el impacto. Un polémico careo pedido por su defensa no le alcanzó para contrarrestar la acusación de suministro gratuito de drogas a un hombre que él sospechaba podría tener algún dato sobre Loan Danilo Peña (5), quien está desaparecido desde el 13 de junio de 2024.

Soria se refirió a su vínculo con Roberto Sotelo (44), a quien señaló como integrante de "un clan delictivo " relacionado con drogas.

Sostuvo que la primera vez que lo vio fue en la casa de Goya, Corrientes. “Bajé, mostré que no tenía armas y le expliqué que pertenecía a una organización que rescataba chicos de la trata . Le dije que no tuviera miedo”.

Agregó que en esa ocasión “le pregunté si tenía información sobre Loan porque había circulado el dato que estuvo en la Isla de las Damas ”. Agregó que fue un encuentro muy breve y que en esa ocasión “le hice una llamada a su teléfono para que pudiera agendar mi número, que tenía característica de Estados Unidos”.

Sobre el segundo encuentro, indicó que fue Sotelo quien se comunicó porque “tenía novedades y propuso encontrarnos en la YPF de Goya. Ese día vamos a la casa de la mujer de 'Cabeza López' . Sentí peligrosidad cuando nos detuvimos en una cortada y me pidió plata para cigarrillos. Se bajó y yo me quedé solo en el auto. Le mandé mensajes y llamé pero no me respondió. Pensé que era una emboscada . Bajé y me di cuenta que no había ningún kiosco, así que volví al hotel Casino, donde me alojaba”, relató el imputado, conocido como “El Americano” .

Soria dijo que hubo un tercer encuentro y ocurrió el 27 de agosto. El punto de reunión fue en cercanías de una estación de servicio y desde allí fueron a la costa del río Paraná. “Yo ya buscaba una prueba de vida de Loan, si no desistía de mi hipótesis. Ese día me mandó muchos mensajes y yo contacto a Fernando Burlando (por entonces a cargo de la querella) para ponerlo al tanto de la situación. Él me respondió que no haga pavadas y que le diera un par de horas”.

Agregó que “ese día decidí grabar la conversación con el teléfono en un bolsillo. Sotelo estaba alterado y me dijo que me estaba buscando un abogado. Sentí que corría peligro mi vida pero seguí adelante con la conversación. Me dijo que querían saber de dónde sacaba la plata, que cambie de auto, me afeite y vaya de Corrientes”.

“Me pide ir al río para hablar. Ahí me dio cinco o seis detalles específicos de dónde estaba Loan. Que estaba en un campo del paraje Carolina, que lo iba a reconocer porque tenía dos tranqueras, eucaliptos secos y estaba cerca de la Laguna Pucú”, relató Soria ante el Tribunal.

Sostuvo que Sotelo también le refirió que cerca de ese campo había un vivero y una escuela y que él lo conocía porque allí solían 'enfriar' drogas de su banda.

“Esa vez lo llevé de regreso al mismo lugar donde nos encontramos y le dije que si encuentro a Loan, lo devuelvo y me voy” de Corrientes. Y que en días posteriores Sotelo volvió a contactarlo “pero yo le dije que si no tenés algo sobre Loan no tengo nada que hablar con vos”.

El imputado, que está preso desde septiembre de 2024, no se refirió a un intento de allanamiento en la casa de los Sotelo, en Goya, que lo habría tenido como protagonista.

Soria dijo que días después de esa última reunión con Sotelo se sorprendió al verlo en una entrevista en la que aseguró que “mintió para sacarme plata para drogas y vino”. Y que en esa nota hubo cierta “provocación” porque Sotelo apareció con el buzo que él le había dado durante el último encuentro.

La versión dada por Soria difiere con la de Sotelo, que declaró ayer desde la Unidad Penal 6 de Corrientes, donde está alojado por una causa por violencia de género.

El hombre sostuvo que la primera vez Soria llegó a su casa “y se presentó como investigador de criaturas perdidas y me preguntó si yo era 'Cambailo'”.

“Yo no sabía nada pero le inventaba para sacarle plata para droga . Todas las veces nos drogábamos”, aseguró.

Al referirse al encuentro en la costa del río, Sotelo dijo que fue Soria quien le proporcionó “cocaína y una pastilla rosada” que le generó malestar al día siguiente.

Al momento del careo entre ambos, Sotelo le recordó que “vos me convidaste la droga en la costa del río. Es así o no”, le preguntó a Soria, quien negó rotundamente haberle suministrado cocaína y otros estupefacientes.

Tanto el testigo, que está obligado a decir la verdad, como el imputado, que puede mentir, mantuvieron sus versiones sobre el encuentro.

Por su parte, Mónica Sotelo, hermana de Roberto, relató cómo Soria quiso irrumpir en su casa con una falsa orden de allanamiento . “Llegó con un papel, decía que él era de la DEA y que yo tenía a Loan ”, contó.

“No lo dejé entrar, forcejeamos y lo saqué a los empujones. Yo ya lo había visto merodear mi casa en un auto negro ”, sostuvo.

La mujer, que tiene denuncias por narcomenudeo, dijo que “mi hermano y Soria se drogaban juntos. Quería saber dónde estaba Loan y mi hermano le decía cualquier pavada”.

Ante la consulta de uno de los defensores de cómo supo que era una falsa orden de allanamiento la que tenía Soria, la mujer dijo que “cuando te allanan rompen la puerta y entran” .

El último en declarar fue el suboficial de Prefectura Walter Retamozo, quien participó de la diligencia en la que se notificó a Camina Núñez y Macarena Peña que debían dejar el hotel “Despertar del Iberá”, adonde habían sido trasladados por supuestos integrantes de la Fundación Lucio Dupuy , y volver a sus hogares por orden de la Justicia.

“Cuando llegamos se nos acerca Soria y nos pregunta qué hacíamos ahí, que nos vayamos , que no servíamos para nada, que busquemos a Loan. Estaba nervioso, agresivo y cuando le pedimos que se identifique nos dijo que era de Interpol ”, recordó Retamozo.

Sostuvo que luego “El Americano” se dirigió al interior del comedor del hotel y “comenzó a desmantelar las cortinas y banners que cubrían las ventanas para que los canales de televisión vieran que estábamos ingresando”.

El prefecto contó que “después, cuando se calmó, me explicó que quería información sobre Loan, que no confiaba en la Policía ni en el Gobierno” y dijo que “tenía plata por información” sobre el chico sustraído.

Retamozo también recordó que al momento de iniciar la constatación en el hotel, Soria les había dicho que “si entrábamos y llevábamos a los testigos, íbamos a tener problemas; que se iba a generar una guerra con Estados Unidos”.

El suboficial destacó que tanto Elizabeth Cutaia como Alan Juan José Cañete , los referentes del grupo, decían actuar en representación de la Fundación Lucio Dupuy y que colaboraron durante el procedimiento.

La audiencia de este miércoles no estuvo exenta de los ya clásicos fuertes cruces entre el abogado Rodolfo Baqué y los integrantes del Tribunal. A tal punto llegó la tensión que el juez Simón Bracco le advirtió que “estoy hablando, haga silencio si no quiere que se suspenda el juicio”. Y luego le exigió “respeto al Tribunal”.

Fuente: Clarín