El mensaje que publicó Candela Arizaga tras escapar del departamento de Facundo Moyano: “Tengo errores como cualquiera”

Después de permanecer internada y en medio de la investigación por el episodio ocurrido con Facundo Moyano en el barrio porteño de Belgrano, Candela Arizaga publicó un breve mensaje en sus redes sociales.

A través de una historia de Instagram, la modelo llevó tranquilidad sobre su estado de salud y el de su mascota, Mafia, el bulldog francés que la acompañaba durante la madrugada en la que fue encontrada corriendo por la vía pública.

“Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon. Tengo errores como cualquiera . A la gente que me bardea le deseo mucho amor”, escribió.

Es la primera manifestación pública de Arizaga desde el episodio ocurrido en la madrugada del martes, cuando fue encontrada corriendo semidesnuda y descalza por la zona de Barrancas de Belgrano.

La situación motivó un llamado al 911 y derivó en un operativo de la Policía de la Ciudad, que demoró a Moyano y trasladó a la joven al Hospital Pirovano.

Con el avance de la investigación, Candela declaró ante la Justicia que el ex diputado “no le pegó” y atribuyó lo sucedido al consumo de drogas. Sin embargo, la fiscalía mantuvo la imputación contra Moyano por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género .

En su indagatoria ante el auxiliar fiscal Julián Pistone , Moyano explicó: “Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal . Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre del departamento”.

Tras prestar declaración, el dirigente sindical recuperó la libertad , aunque deberá cumplir una serie de medidas restrictivas impuestas por la Justicia. Entre ellas, tiene prohibido acercarse a Arizaga a menos de 300 metros , mantener cualquier tipo de contacto con ella mientras dure el proceso penal y deberá fijar domicilio y comparecer cada vez que sea citado por la fiscalía o el juzgado.

La investigación ahora pasó a la Fiscalía especializada en Violencia de Género N° 3, a cargo de Florencia Nocerez, indicaron fuentes judiciales a Infobae .

Además del análisis de las cámaras de seguridad y las declaraciones testimoniales, aún resta peritar los dos teléfonos celulares que secuestraron en el departamento de Moyano.

Fuente: Infobae