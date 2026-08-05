El Gobierno se quedó sin el capítulo de tierras: el derrotero que hizo que el oficialismo no pudiera sostener una iniciativa clave

Tras el embate opositor que derivó en que el Gobierno tuviera que dar de baja el capítulo de venta de tierras a extranjeros de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, en la Casa Rosada se quejaron de que el Congreso “se dejó llevar” por las campañas opositoras y trinaron porque esto complique la llegada de inversiones al país.

Para mañana, sin embargo, el oficialismo espera aprobar lo que queda de la ley de inviolabilidad . El Presidente ya estará en Quito. Es que Javier Milei partía esta noche, a las 20, rumbo a Ecuador y el jueves por la tarde tiene agendada una bilateral con su par Daniel Noboa . El viernes, en tanto, estará en Colombia. Su partida hará que la vicepresidenta Victoria Villarruel no pueda presidir la sesión del Senado.

En la sede de gobierno dijeron este miércoles que las advertencias sobre una posible “extranjerización” de la Argentina generaron un “prejuicio” sobre los aliados que todavía tenían dudas. El tema tuvo tanto rodaje que hasta artistas que nunca se identificaron con el peronismo, como Tini Stoessel o Emilia Mernes , se manifestaron contra la ley.

Voces de los aliados coincidieron en que caló el mensaje “contra la venta de la Argentina”, pero también repararon en que el Gobierno no fue activo en explicar su posición y reaccionó a último momento , cuando esa parte del articulado pendía de un hilo.

En La Libertad Avanza (LLA) del Congreso admitieron que se “perdió la batalla comunicacional” y que esto afectó a los socios: “Los aliados empezaron a preguntar ‘cómo vuelvo a la provincia’, influenciados por el discurso público”.

Los socios consideraron que el timing para debatir la ley tampoco fue el ideal: después del Mundial, con una fuerte incidencia en la agenda de la cuestión Malvinas y con un ferviente sentimiento argentino ante los actores internacionales que cargaron contra el país.

El capítulo de tierras le trajo dolores de cabeza a la gestión de Javier Milei . A principios de junio, su tratamiento se suspendió para negociar apoyo para pliegos judiciales; volvió a posponerse antes de las vacaciones para mañana 6 de agosto; y ahora se cayó ese apartado, pese a que la senadora Patricia Bullrich intentó hasta que pudo introducir cambios. Estas idas y venidas tuvieron su eco en Balcarce 50, con acusaciones cruzadas y cortocircuitos entre el karinismo, el caputismo, Bullrich y Federico Sturzenegger , el ministro de Desregulación y cerebro intelectual del proyecto.

En sectores oficialistas y aliados entendían hoy que el peronismo supo imponer su posición mediáticamente y subir la presión social contra los senadores que votaran a favor. En las últimas horas, el pedido de la legisladora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti para votar online desde Mendoza por tener un embarazo de riesgo sumó más visibilidad a la cuestión y hoy se elevó la polémica tras conocerse que el libertario Joaquín Benegas Lynch es director de una empresa que se dedica a gestionar ventas de tierras a extranjeros.

En Desregulación, el ministerio que hizo nacer el proyecto, no consideraron que fuera malo el core de la ley, sino que pusieron el foco sobre la reacción del Congreso: “No se cae porque el argumento no cierra, se cae porque al Congreso todavía le cuesta discutir esto sin prejuicio . Tristemente para los argentinos, esa duda tiene precio. Hay miles de millones de dólares esperando reglas claras. Más de US$15.000 millones para actividades, como la forestal o el riego, podían venir a nuestros país. Esa plata no espera sentada: mientras nuestro Congreso se deja llevar por pancartas de ‘extranjerización’, los millones se radican en Brasil, Uruguay o Chile ”.

Desde esa área insistieron ante la consulta de LA NACION : “El fondo del problema no es un artículo. Es un país que tiene tan arraigado que ser extranjero es ‘sospechoso’ , que ni siquiera puede preguntarse con la cabeza fría si nos conviene que vengan a invertir y generar trabajo. Una lástima. Era una buena señal para dar y el Congreso la está dejando pasar” .

En esa misma tesitura, un secretario del Gobierno planteó que en la Argentina prendió el “ miedo al capital extranjero ” y contrastó: “¿Si [el empresario] Lázaro Báez tiene 400.000 hectáreas no hay ningún problema?”.

Desde sectores aliados afirmaron que el Gobierno no salió a defender la ley sino hasta el filo de la sesión. “Les ganaron la calle, no dieron la discusión. Había que explicarlo, pero con tiempo, no a último momento con Patricia [Bullrich] dando notas ”, comentó un senador aliado, que además asumió el impacto en la gente: “ Amigos no politizados tenían miedo de que la Argentina estuviera en venta. El timing tampoco acompañó. Estamos todos súper exasperados con la soberanía, con Malvinas, tras el Mundial. ¿Cómo vas a plantear este proyecto en este momento sin dar la batalla comunicacional?“.

En las últimas horas, a la vez que se replicaron imágenes de los glaciares, las fronteras y los lugares más bellos del país en medios y redes sociales, el Gobierno sacó a sus espadas mediáticas a dar la versión oficial. Bullrich, según pudo saber LA NACION , también estuvo hasta la medianoche del martes al teléfono con senadores.

La jefa de la bancada de LLA quiso conservar algunos aspectos del capítulo, pero los socios no aceptaron. Entonces, y también para preservar el grupo de 44 integrantes de LLA y sus aliados , la parte de tierras se dio de baja. En la bancada libertaria destacaron la importancia de mantener ese número por el problema a futuro que podría generarles un desgranamiento en la cámara más difícil para Milei.

“El peronismo te ganó de mano y te instaló un título mentiroso sobre ‘extranjerización de tierras’ . Y chau, te ganó la pulseada, porque tenés que salir a explicar y nadie te cree”, analizó un senador oficialista.

Uno aliado aportó: “La discusión pública incrementó un tabú que no existe en la ley. No se supo explicar y el kirchnerismo aprovechó. Justo tras el Mundial hay mucha argentinidad y se dio un combo que hizo que la oportunidad se corriera. Hay varios que a pesar de estar de acuerdo no acompañaron por el costo político ”.

Fuente: La Nación