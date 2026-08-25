El Gobierno expulsó del país a un narco peruano de la banda de Dumbo: “Uno por uno, hasta que no quede ninguno”

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, anunció este martes que expulsó del país a un narco de nacionalidad peruana que formaba parte de la poderosa banda criminal que lideraba Raúl Martín Maylli Rivera, apodado Dumbo. "Uno por uno, hasta que no quede ninguno", enfatizó la ministra Alejandra Monteoliva sobre la medida tomada.

Se trata de Nick Gerald Guido Alcalde, alias “Yujo” o “Yuju” , quien había sido condenado a nueve años de prisión y se encontraba alojado en el Complejo de Ezeiza. El operativo fue coordinado por la cartera de Seguridad, a través del Servicio Penitenciario Federal, informaron las autoridades.

Alcalde, junto con otros laderos de Dumbo, había sido declarado coautor del comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas y por el uso de menores en sus actividades delictivas.

La organización criminal de que la que formaba parte operaba en el Barrio Padre Mugica de Villa Lugano, aunque también tenía bajo su influencia a otros barrios del sur porteño y mantenía conexiones con la villa 1-11-14 del Bajo Flores. Dumbo era el cabecilla, hasta que escapó del país prófugo de la Justicia y con pedido de captura internacional.

Maylli Rivera había sido detenido en Lima, Perú, en octubre de 2022 y trasladado al Penal de Máxima Seguridad de Ezeiza.

Según explicó el ministerio, la red actuaba de manera jerárquica, con funciones divididas entre sus integrantes, con el propósito de abastecer, fraccionar, almacenar, acondicionar y distribuir cocaína y marihuana. La estructura, activa al menos desde el 16 de noviembre de 2018 hasta el 16 de junio de 2021, contaba con presencia armada y utilizaba a menores de edad para sus operaciones.

Alcalde fue trasladado bajo custodia y expulsado con destino a Lima tras la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10 a cargo del juez federal Julián Ercolini.

La expulsión responde a la política llevada a cabo por el gobierno de Javier Milei de sacar del país a los extranjeros vinculados con organizaciones criminales, y así evitar que quienes delinquen puedan permanecer en territorio argentino.

La de Alcalde es la cuarta expulsión de integrantes de la banda de Dumbo . Los otros tres también eran de nacionalidad peruana, y entre ellos se encontraba la sobrina del líder.

Por eso el mensaje de Monteoliva, quien en sus redes sociales compartió un video y afirmó: "Uno por uno, hasta que no quede ninguno. En Argentina, el que las hace las paga".

A Raúl Martín Maylli Rivera lo conocían como Dumbo. En 2021 fue uno de los criminales más buscados por la Justicia argentina, que lo señalaba como líder de una banda narco que operaba en el sur de la Ciudad de Buenos Aires y en el GBA. Por un momento, pareció burlar para siempre a los investigadores: fue cuando lo dieron por muerto por Covid. Sin embargo, lo terminaron atrapando en Perú.

Por él llegó a haber una recompensa de 5 millones de pesos. Vivía en Perú desde inicios de 2022. Había regresado a ese país después de algunos cambios físicos y con una cédula de identidad boliviana emitida en septiembre de 2021.

Murió el 25 de enero de 2022, por Covid. Así, al menos, había logrado aparecer en los registros oficiales de Perú. Incluso había una placa a su nombre en el cementerio de Flores. "Fuiste un hermano genial", rezaba la lápida.

Sin embargo, los investigadores lograron dar con él en octubre de 2022. Fue después del seguimiento de un hombre que viajó a Lima y fue recibido allí por la cuñada de Dumbo. La persecución, de incógnito, continuó por las calles de la ciudad. Hasta la puerta de un restaurante. Adentro estaba Raúl Martín Maylli Rivera. Vivo.

A Dumbo lo extraditaron en noviembre de 2023. Casi dos años más tarde, le dieron una condena única a 32 años de prisión. Fue tras una nueva condena a 18 años, que se sumaban a otros antecedentes, como una pena de 22 años de prisión que recibió en 2003 y que cumplió, en parte, en Perú.

Fuente: Clarín