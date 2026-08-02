El avión de la NASA que perseguirá al eclipse y verá el Sol medio minuto más que el resto

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ( NASA , por sus siglas en inglés) informó que un equipo financiado por la agencia utilizará un avión de investigación de gran altitud durante el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto . La aeronave seguirá la sombra de la Luna para obtener imágenes de la corona solar desde unos 50.000 pies.

A través de un comunicado publicado el lunes 27 de julio, la NASA indicó que el miércoles 12 de agosto tendrá lugar un eclipse total solar que atravesará Rusia, Groenlandia, Islandia, España y Portugal. En esta jornada, equipos científicos financiados por la NASA perseguirán la sombra de la Luna con un avión a reacción de gran altitud y globos científicos.

“Desde nuestra perspectiva única en la Tierra durante un eclipse solar total, los científicos pueden estudiar la corona de una manera que no es posible desde ningún otro lugar del sistema solar”, explicó Kelly Korreck, gerente del programa de eclipses en la sede de la NASA en Washington.

Luego, agregó: “El Sol influye en nuestra vida diaria, en los satélites y en los astronautas en el espacio, y podemos aprovechar este momento para profundizar nuestra comprensión de esa influencia”.

El avión también fue utilizado en otras ocasiones en las que ocurrieron eventos similares. Por ejemplo, durante el eclipse solar total del 8 de abril de 2024, las cámaras equipadas en la aeronave tomaron imágenes de la corona y las protuberancias solares en diferentes longitudes de onda de luz visible e infrarroja.

Además del WB-57, el Proyecto Nacional de Globos Aerostáticos para Eclipses, respaldado por la NASA y dirigido desde la Universidad Estatal de Montana, enviará a estudiantes de varias universidades estadounidenses a Islandia y España para lanzar globos científicos antes, durante y después del fenómeno.

Esta misión tiene el objetivo de comprender mejor los cambios de la atmósfera cuando un eclipse solar total oscurece repentinamente el cielo diurno.

En Islandia, dos equipos lanzarán un total de 80 globos desde 18 horas antes del eclipse hasta ocho horas después . En este proceso, estudiarán cómo afecta el fenómeno a la capa límite de la Tierra , la parte de la atmósfera que está en contacto con el suelo.

Asimismo, en España, tres equipos lanzarán un total de seis globos equipados con cámaras de 360 ​​grados para captar la sombra del eclipse desde arriba . Los dispositivos también contarán con instrumentos para medir los niveles de ozono en la atmósfera.

Fuente: La Nación